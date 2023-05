44 Feuerwehrleute im Einsatz Flugzeugabsturz bei Rottweil war etwas ganz anderes

Menschenleben könnten in Gefahr sein: 44 Feuerwehr-Kameraden rücken am Sonntagmittag in höchster Eile aus. Doch bei dem vermeintlichen Flugzeugabsturz handelt es sich in Wahrheit um etwas völlig anderes.