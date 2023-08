Horst Kammerer verlor im Alter von 64 Jahren beim Flugunfall in Mönchweiler sein Leben – der Verlust reißt eine große Lücke.

„Wir sind bestürzt und tieftraurig über diesen Verlust“, schreibt der Luftsportverein (LSV) Schwarzwald über den Tod des Vereinsmitglieds.

Kammerer zeichnete stets sein großes Interesse an der Natur aus, insbesondere Vögel faszinierten ihn. Früh entwickelte er eine Begeisterung für die Modellfliegerei. Schließlich gelangte er zum Luftsport: 1987 trat er im Alter von 28 Jahren dem LSV bei. Kammerer hatte viele Hobbys, seine größte Leidenschaft war jedoch das Fliegen.

Großes Engagement

Im LSV zeichnete er sich durch sein besonderes Engagement aus, so dass er bereits 1988 Schriftführer wurde. 2000 und 2001 war er erster Präsident des Vereins. Nach dem Tod seiner Ehefrau Regine im Jahr 2000 legte er bis 2008 eine fliegerische Pause ein, so der Verein in seinem Rückblick.

Ein Schnupperflug im August 2008 führte Kammerer wieder zurück zur Fliegerei. In den folgenden Jahren war er bis 2022 im Vorstand der Abteilung Segelflug aktiv. Auch rund um den Flugplatz packte er tatkräftig mit an.

Lebensmittelpunkt in Winzeln

So war er unter anderem an der Überholung von vier Motormaschinen und der Reparatur von vier Segelflugzeugen maßgeblich beteiligt. Neben seinen Ämtern und Großprojekten, wie dem kürzlich stattgefundenen Tag der offenen Tür, übernahm er viele weitere Aufgaben im Verein, denen er sich fast täglich widmete. Im August 2020 erfüllte er sich den Traum vom eigenen Segelflugzeug. Der LSV blickt auf die gemeinsame Zeit voller Dankbarkeit zurück.

Kammerer wurde am 2. November 1958 geboren. Sein Lebensmittelpunkt war immer Winzeln. Als Versicherungskaufmann führte er mehrere Jahre ein Büro in seiner Heimatgemeinde. Die vergangenen Jahre widmete er sich als Rentner voll und ganz dem Fliegen.

Er liebte die Freiheit

Angehörige beschreiben ihn als freiheitsliebenden Menschen, der stets hilfsbereit war. Aufgrund seiner sozialen und kommunikativen Art konnte er viele Freundschaften mit Jung und Alt knüpfen. Kammerer hinterlässt einen Sohn und dessen Ehefrau.

Die Trauerfeier findet am heutigen Freitag um 16 Uhr im Foyer der Sporthalle Winzeln statt. Die Beisetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis erfolgen.