1 Torsten Michel freut sich über die abermals gute Gesamtbewertung. Foto: Julian Beekmann Fotografie

Die "La Liste"-Restaurantbewertungen für 2023 wurden in Paris vorgestellt. Die Schwarzwaldstube der Traube Traube Tonbach spielt im Ranking wieder ganz vorn mit.















Baiersbronn-Tonbach - Während sich diesmal erstmals drei Restaurants den Spitzenplatz teilen, findet sich die erst im April wieder eröffnete Schwarzwaldstube der Traube Tonbach zusammen mit zwei weiteren deutschen und sechs internationalen Vertretern auf Rang drei der weltweit 1000 bewerteten Gourmetadressen.

Die Schwarzwaldstube im wiedereröffneten Stammhaus der Traube gehört damit erneut zu den am höchsten bewerteten Restaurants der Welt, heißt es in einer Pressemitteilung des Hotels. Seit fünf Jahren dürfe sich die Gourmetadresse des traditionsreichen Feinschmeckerhotels über eine Platzierung in den Top 5 der aggregierten Weltrangliste freuen. Im internationalen Vergleich für 2023 erreicht Küchenchef Torsten Michel mit seinem Team 98,50 von 100 möglichen Punkten und damit Platz drei in der Gesamtwertung – zusammen mit acht punktgleichen Spitzenrestaurants.

"Neue, große Herausforderungen"

"Wir sind sehr froh über die abermals guten Gesamtwertungen quer durch alle Guides und dadurch bei ›La Liste‹ erneut in bester Gesellschaft von ausgezeichneten Kollegen", freut sich Michel. "Besonders schön ist, dass mehr und mehr deutsche Kollegen in die Topgruppe der Weltrangliste aufsteigen. Das zeugt von der hohen Qualität der Spitzengastronomie im Land und ist großartig für unsere internationale Reputation als Destination für Feinschmecker."

Die feierliche Veranstaltung mit einem Gala-Dinner für alle Preisträger fand im französischen Außenministerium in Paris statt, heißt es in der Mitteilung weiter. Wie bereits in Vorjahren nahm Traube-Patron Heiner Finkbeiner die Auszeichnung stellvertretend für sein Restaurantteam entgegen. "Die internationale Anerkennung für mein Team und die Bestätigung unseres hohen kulinarischen Niveaus freut uns in diesem Jahr des Aufbruchs und Neubeginns ganz besonders", verdeutlicht der Hotelier. "Wir haben mit dem Wiederaufbau unserer Restaurants ein sehr arbeitsreiches Kapitel gemeinsam gemeistert und in vielen Bereichen stehen unserer Branche neue, große Herausforderungen bevor. In so herausfordernden Zeiten ist jede Wertschätzung als Motivation wichtig und schön."