9 Die Lamas von Kameldocs Tierfarm in Hochdorf durften nicht fehlen. Foto: Lück

Petrus ist definitiv im Bunde mit den Machern des Leonhardsritt. Bei der achten Auflage zittern Klaus Konrad und Organisator Manfred Bok bis zuletzt. Doch am Schluss herrscht eitel Sonnenschein.















Link kopiert

Horb - Um 12 Uhr ist Klaus Konrad noch etwas geknickt: "Bisher haben wir nur 350 Essen rausgegeben – 200 weniger als sonst!" Um 13 Uhr strahlt er wie die Sonne auf die Kolpinghütte auf der Schütte.

Denn: Mit der Sonne kommt der Besucherschub zur achten Auflage des Leonhardsritts. Eine Benefiz-Veranstaltung, die sich um Herbst, Hunde, Tiere und ihren Schutzheiligen St. Leonhard dreht.

Alphornbläsern und Lamas

Die Alphornbläser aus Kniebis starten das Showprogramm, dann kommt Barbara Münch aus Hochdorf mit ihren Lamas. Die Kopenhagens sorgen für Staunen mit ihren Friesenpferden. Und Sonja Scheurer und Annette Kuric bringen das Dog-Dance in die Schütte-Arena – irre, wie lustig Mensch und Hund zusammen tanzen. Spontanes Highlight – weil die Rettungshunde kurzfristig abgesagt hatten.

Um 14 Uhr startet dann der eigentliche Ritt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Mack, Dekan Anton Bock, Bürgermeister Ralph Zimmermann und Ehefrau Susanne besetzen neben Konrad die einzige Kutsche, die am Start ist. Kutscher Sven Genkinger: "Wir machen nur die kleine Runde – die Stadt-Auflagen erlauben das nicht." Bürgermeister Ralph Zimmermann (zuständig auch für Recht und Ordnung): "Sie haben ab sofort die Sondergenehmigung!" Und als die Kutsche an der Camping-Platz Einfahrt vorbeifährt, wartet hier schon Hans Schmid mit CDU-Ortsverbands-Chef Gerhard Fassnacht und Silke Wüstholz (FD/FW-Gemeinderätin). Die Kutschen reihen sich ein – und auf der Fahrt zum Gäckle-Kreuz wird Wüstholz zum Engel. Springt runter von der Kutsche und reicht erstmal die Vesperbox mit Speck, Käse und Tomaten nach vorne. Am Gäckle-Kreuz betet Klaus Konrad, alle singen: "Die Freude an Gott ist unsere Kraft!" Derart eingestimmt, gehts mit "Hoch auf dem gelben Wagen" (angestimmt von FDPler Zimmermann) weiter an den Spaziergängern vorbei.

Und Engel Wüstholz bringt als Dessert noch die Prinzenrolle und den Obstler in die VIP-Kutsche!

Segen für die Tiere

Gutgelaunt kann dann Bock die Tiersegnung machen.

Und die Leonhardsritt-Macher sind zufrieden. Klaus Konrad: "Immerhin haben wir über 100 Liter Bier verkauft. Das Essen ist weg, Kaffee und Kuchen ausverkauft. Wir sind sehr zufrieden." Manfred Bok: "Trotz der Wetterüberraschung ein toller Erfolg!"