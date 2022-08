1 Einsatzkräfte des SEK haben die Tatverdächtigen festgenommen. (Symbolfoto) Foto: Eich

Im Juli wurde in Dobel eine 68-Jährige tot aufgefunden. Nach der Obduktion war klar: Sie ist keines natürlichen Todes gestorben. Nun hat das Sondereinsatzkommando der Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.















Calw-Dobel - Durch umfangreiche Ermittlungen kam die Sonderkommission "Loipe" auf die Spur eines 29-jährigen Mannes, welcher am Donnerstagvormittag an seiner Wohnanschrift im Landkreis Rastatt vorläufig festgenommen werden konnte.

Der Tatverdächtige wurde am Nachmittag dem zuständigen Haftrichter in Tübingen vorgeführt, welcher den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die zweite vorläufig festgenommene Person wird laut Mitteilung der Polizei am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zur Motivlage dauern noch an.

Was die Polizei den beiden Tatverdächtigen genau vorwirft, ist noch unklar. Kurz nach der Tat gingen die Ermittler von einem möglichen Totschlag aus. Nun ist die Rede von einem "Tötungsdelikt". Sicher ist außerdem, dass die Unternehmerin, die in Dobel sehr sozial engagiert gewesen sein soll, an jenem 20. Juli in einem Haus an der Neuenbürger Straße entdeckt worden war. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um ihr Wohnhaus. Die Polizei gründete innerhalb kürzester Zeit die 34-köpfige Sonderkommission "Loipe", die die Ermittlungen zur Todesursache aufnahm.