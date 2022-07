1 Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Mittwochabend in Dobel aufgehalten haben. Foto: Kugel

Nach dem Fund einer Frauenleiche am Donnerstag in Dobel dauern die Ermittlungen der Polizei an. Die Sonderkommission "Loipe" ist hat inzwischen auch konkrete Fragen an Nachbarn oder mögliche Zeugen.















Dobel - Eine 69-jährige Frau war am Donnerstag nach dem Hinweis einer Zeugin tot in ihrem Wohnhaus in der Gemeinde Dobel gefunden worden. Offenbar war schnell klar, dass die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war.

Am Freitag habe eine weiträumige Tatortabsuche mit starken Kräften der Polizei stattgefunden, teilten die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Pforzheim am Montag mit.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde die schreckliche Tat vermutlich am frühen Mittwochabend, 20. Juli, verübt. Hinweise zu einem Täter oder einer Täterin gebe es bislang nicht.

Wer hat sich zwischen 18 und 21 Uhr in Dobel aufgehalten?

Die Ermittler bitten Personen, die sich am Mittwochnachmittag zwischen 18 Uhr und 21 Uhr in der Gemeinde aufhielten und dabei eventuell Foto- und Videoaufzeichnungen erstellt oder private Hausvideoüberwachungsanlagen haben, diese der Polizei zur Verfügung zu stellen. Zu erreichen ist der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231/186-4444.