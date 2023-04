1 Die Wahrscheinlichkeit, einem Bären im Wald zu begegnen, ist gering, aber es gibt sie. Foto: Kraft

Bärenweibchen Gaia griff in Italien Anfang April einen Jogger im Wald an und tötete ihn. Könnte sich ein solch tragischer Unfall auch im Schwarzwald ereignen? Pressesprecher Christopher Schmidt von der Stiftung für Bären, zu der auch der Alternative Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach beantwortet die Fragen unserer Redaktion.