Bad Rippoldsau-Schapbach Zehn Jahre Bärenpark: Eine Erfolgsgeschichte

Wobei Poldi eigentlich gar nicht Poldi heißt, wie die Wildtierbiologin auf einem Rundgang durch die Freianlagen erklärt. Jedes Tier bekomme einen neuen Namen, erklärt Reimann. Der alte wird nicht verraten. Was sich wie eine Art Zeugenschutzprogramm anhört, soll Flashbacks verhindern. Die Tiere sollen nicht durch den vertrauten Namen an ihr altes Leben erinnert werden, was besonders bei Tieren, die dressiert wurden, wichtig ist.

Wie notwendig das ist, beweist etwa Kaja. Immer wieder, führt Reimann aus, laufe die Bärin in der Freianlage die Begrenzung ihres ehemaligen Zirkuswagens ab. Stereotypien wie diese seien den Tieren nur schwer wieder abzugewöhnen. Als Therapeuten helfen den Bären die Wölfe und Luchse. „Wenn ein Nahrungskonkurrent im Spiel ist, muss man clever und aufmerksam sein um leckere Bissen zu ergattern und kann nicht mehr nur stur im Kreis laufen“.

Park zieht zahlreiche Besucher an

Was Besucher zum Beispiel als süß empfinden, ist eine Verhaltensauffälligkeit, unter der Jungbär Agonis leidet. Er nuckelt seine Tatze wund, da er als Restaurantbär in Albanien so die Aufmerksamkeit von Restaurantgästen auf sich zog und dafür belohnt wurde. Bevor er gefangen und im Restaurant gehalten wurde, wurde Agonis Mutter vermutlich von Wilderern erschossen.

Ein Plakat bittet die Besucher, einfach weiter zu gehen, wenn sie dieses Verhalten beobachten. So können auch sie ihren Teil zum Tierwohl beitragen.

Und Besucher hatte die Freianlage viele. "Mittlerweile haben wir jährlich etwa 80.000 Besucher," meint Reimann. Oft reichten die Parklätze nicht mehr aus.

Doch eigentlich wäre es der Parkleiterin am liebsten, wenn der Park als reine Tierauffangstation irgendwann überflüssig würde. Wenn kein Wildtier mehr unter schlechten Bedingungen gehalten werden dürfte.

Doch alleine aus Deutschland sind 14 Bären auf der Warteliste und hoffen auf ein neues Zuhause.

"Die Arbeit wird uns so schnell nicht ausgehen", meint die Wildtierbiologin und blickt auf den Bär Poldi, der durch das Gelände stapft. Er genießt sichtlich sein neues Leben und verschwindet wieder im Wald.