Sulz a. N. Corona-Krise: Filmteams interviewen Passanten wegen Maskenpflicht

"Es sei spannend, mit den Leuten zu sprechen", meinte die ntv-Journalistin. Zum Mundschutz habe sie bisher nur positive Stimmen gehört.

Vom SWR befragt

Eberhard Stiehle ist am Fahrradgeschäft auf dem Marktplatz vom SWR befragt worden. Er habe, wie er ins Mikrofon sagte, den Eindruck gewonnen, als ob es schon lange üblich sei, Masken zu tragen. "Es funktioniert sehr gut", stellte er für sein Geschäft fest.

Der SWR-Beitrag ist fürs Facebook gedacht. Der Sender war bereits am vergangenen Freitag in Sulz, als die Allgemeinverfügung der Stadt zur Mund-Nasen-Bedeckung in Kraft trat. Bürgermeister Gerd Hieber hat in dem Beitrag begründet, warum Sulz die Maskenpflicht eingeführt hat. Es sei ein einfacher Beitrag, das Virus einzudämmen.

Die Akzeptanz scheint groß zu sein: Wer unterwegs in der Stadt ist, hat in den allermeisten Fällen seinen Mundschutz dabei, um ihn beim Einkaufen oder an öffentlichen Plätzen aufzusetzen.

Im Internet kursieren jedoch zahlreiche kontroverse, auch unsinnige Kommentare zur Maskenpflicht. Ein Argument dagegen dürfte vom 27. April nicht mehr gelten, dass nämlich Kunden die Geschäfte der Stadt Sulz meiden, weil sie Masken umbinden müssten. Das wird nun im ganzen Land Bürgerpflicht.

