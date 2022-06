4 Diana Graupner (rechts), Leitung Veranstaltungskoordination, und ihre Kollegin Jennifer Hilzinger sind während der Südwest-Messe überwiegend im Service-Büro am Eingang anzutreffen. Foto: Kratt

Sie hat die Leitung Veranstaltungskoordination bei der Messegesellschaft inne. Aber was hat Diana Graupner genau bei der Südwest-Messe zu tun? Unsere Redaktion blickt zusammen mit ihr hinter die Kulissen.















VS-Schwenningen - 8.30 Uhr am Dienstagmorgen. Eine halbe Stunde vor Messebeginn stehen die ersten wartenden Besucher vor den Kassen und dem Einlass, drinnen trudeln immer mehr Aussteller ein. Während in diesen Tagen also Hochbetrieb auf dem Messegelände herrscht, ist für Diana Graupner ein Großteil ihrer Arbeit für die Südwest-Messe schon getan. Denn richtig hoch her ging es für sie in vergangenen Woche, als aufgebaut wurde. Als Leiterin Veranstaltungskoordination koordiniert sie den Aufbau der von der SMA Messegesellschaft eigens organisierten Messen – wie der Südwest-Messe. Sprich: "Ich arbeite sehr viel mit den zuständigen Dienstleistern zusammen", erzählt Graupner, während es vom Servicebüro am Messeeingang über das Gelände geht. Dienstleister, das sind bei der Südwest-Messe mitunter die niedersächsische Wach- und Schließgesellschaft, die an den Toren steht, das ist der Security-Dienst Swat an den Parkplätzen, das ist die Firma Ahad für die Geländereinigung, die Firma Remondis oder die SVT aus Mannheim für die Strom- und Wasserversorgung. Das sind aber auch Institutionen wie die Polizei, Feuerwehr oder Johanniter, zu denen die Mitarbeiterin, die bei der Messegesellschaft ebenso für die Betreuung externer Messen sowie für den HausbauPark zuständig ist, stets einen engen Draht hat.