80 Minuten spielen die Stuttgarter Kickers in Unterzahl, geraten zweimal in Rückstand und erkämpfen sich vor 4040 Zuschauern mit unbändigem Willen ein 2:2 gegen die TSG Balingen. Zur Belohnung gibt’s zwei Tage frei.

Felix Dornebusch kam in die Katakomben des Gazi-Stadions und zog den Hut vor seinen Teamkollegen: „Das war eine unfassbare Teamleistung, ein Kraftakt, ich bin sogar noch stolzer auf die Mannschaft, als nach unserem Auswärtssieg in Steinbach“, sagte der Torwart der Stuttgarter Kickers nach dem 2:2 (2:2) in der Fußball-Regionalliga gegen die TSG Balingen. Auch Trainer Mustafa Ünal konnte mit dem Punkt in diesem abwechslungsreichen württembergischen Derby gut leben und war voll des Lobes für seine Mannschaft: „Das war nicht nur eine Energieleistung mit Herz und Leidenschaft, das Team hat vor allem eine unglaubliche Disziplin an den Tag gelegt.“

80 Minuten lang mussten die Kickers in Unterzahl spielen. In der zehnten Minute sah Leon Maier, der für den angeschlagenen Niklas Kolbe in der Innenverteidigung spielte, nach einer Notbremse an Tobias Dierberger Rot. Den fälligen Freistoß drosch Moritz Kuhn im Nachschuss zum 1:0 für die Balinger ins Tor. Eine doppelt kalte Dusche für die Blauen. Ünal beorderte Nico Blank aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung und zog Kevin Dicklhuber aus dem Sturm zurück. Der starke Kapitän war es, der mit einem 20-Meter-Traumtor für den 1:1-Ausgleich sorgte (26.) – sein siebter Saisontreffer.

Aus dem Nichts ging die TSG-Mannschaft von Trainer Martin Braun wieder in Führung. Erneut zog der Ex-VfB-Jugendspieler Kuhn ab, der Ball sprang vom Innenpfosten ins Tor von Felix Dornebusch – der Gegentreffer schien nicht unhaltbar. „Mit dem Gegentor bin ich unzufrieden, ich rutsche noch etwas weg, aber so was kann passieren“, sagte Dornebusch, der ansonsten der gewohnt sichere und präsente Rückhalt war. Die Kickers kamen, immer wieder angefeuert von den lautstarken 4040 Zuschauern, noch vor der Pause zum 2:2. Paul Polauke köpfte den Ball nach einer Ecke von Christian Mauersberger ins Netz (41.). „Die Ecke war perfekt getreten, ich freue mich sehr über das Tor, da ich zuletzt vorne Pech hatte und viel liegen gelassen habe“, sagte Polauke.

Antlitz-Chance zum 3:2

Nach der Pause hielten die Kickers mit einem Mann weniger weiter intensiv und mit enormer Laufstärke dagegen, hatten größtenteils sogar Feldvorteile. Die größte Chance hatte Stürmer Niklas Antlitz, dessen Kopfball an die Latte ging (50.). Die Balinger kamen durch den eingewechselten Ex-Kickers-Stürmer Jonas Meiser (89.) zu ihrer besten Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. So aber blieb es in dem unterhaltsamen Spiel beim letztendlich gerechten 2:2, das auch Kickers-Präsident Rainer Lorz als „ein super Ergebnis nach diesem Spielverlauf“ empfand.

Die Spieler der Blauen haben sich nach sieben Punkten in der Englischen Woche nun zwei freie Tage verdient. Dann beginnt die Vorbereitung aufs nächste Spiel, das erneut im Gazi-Stadion über die Bühne geht: Am kommenden Samstag (14 Uhr) gastiert der VfR Aalen zum nächsten württembergischen Derby in Degerloch. Das Team von der Ostalb kassierte mit dem 0:3 gegen den TSV Steinbach Haiger seine erste Saisonniederlage.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Schmidts, Polauke, Leon Maier, Kammerbauer – Kiefer – Loris Maier (76. Eroglu), Blank, Mauersberger (76. Campagna) – Dicklhuber (90. Berisha), Antlitz (69. Braig).

Bank: Otto, Bruns, Kohler, Kolbe, Kalajdzic.

Termine

Regionalliga

1. Spieltag: Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:1, 2. Spieltag: Kickers – TuS Koblenz 7:0, 3. Spieltag: KSV Hessen Kassel – Kickers 2:1, 4. Spieltag: Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 4:1, 5. Spieltag: TSV Steinbach Haiger – Kickers 1:3, 6. Spieltag: Kickers – TSG Balingen 2:2, 7. Spieltag: Kickers – VfR Aalen (Samstag, 9. September, 14 Uhr), 8. Spieltag: Eintracht Frankfurt II – Kickers (Freitag, 15. September, 19 Uhr), 9. Spieltag: Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II (Samstag, 23. September, 14 Uhr), 10. Spieltag: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (Samstag, 30. September, 14 Uhr), 11. Spieltag: Kickers – TSV Schott Mainz (Mittwoch, 4. Oktober, 19 Uhr), 12. Spieltag: Bahlinger SC – Kickers (Samstag, 7. Oktober, 14 Uhr). (jüf)