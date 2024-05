1 Windräder sind ein umstrittenes Thema. Foto: dpa

Dienstleister sollen dem Regionalverband Neckar-Alb helfen, die enorme Massen an Einwendungen von Windkraftgegnern zu bearbeiten. Die Kosten, der Zeitplan, der Ablauf – ein Überblick.









Link kopiert



Das Beteiligungsverfahren zum Thema Windkraft endete für den Regionalverband Neckar-Alb mit einem großen Knall. 438 921 Einwendungen haben die Windkraft-Gegner dem Verband in Mössingen zum Ende des Beteiligungsverfahrens am 11. April übergeben – per Lkw-Ladung.