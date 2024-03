Nach drei Wochen Schließungszeit und intensiver Arbeit, der etliche Monate des Vorbereitens vorangingen, zeigt sich das Drei-Sterne-Restaurant Bareiss im gleichnamigen Hotel nun in einem neuen Stil. Die Neugestaltung war von der Familie seit langem geplant. „Der barocke Faltenwurf und das royale Blau, die augenfälligsten Merkmale des vormaligen Interieurs, wichen einer leichten und weichen Linearität der Dekoration und dem sanften Oszillieren von goldschimmerndem, mattiertem Messing und samtigem Grün“, werden die Inhaber des Restaurants in einer Pressemitteilung zitiert.

Lesen Sie auch

Nach drei Wochen Umbau erstrahlt das Bareiss in neuem Glanz. Foto: Hotel Bareiss /Günter Standl

Die Lichtführung über den Tischen ist laut der Mitteilung den Tages- und den Jahreszeiten angeglichen. Schrittgedämpftes Fischgrät-Parkett hat den früheren Teppich abgelöst. Und weiter heißt es in der Mitteilung: „Die leuchtende Fülle der Blumen, die schicke Extravaganz der Gestecke – ein Fest fürs Auge. Die in festlichem Weiß eingedeckten Tische umstehen komfortable Sessel, in denen sich wohltuend bequem sitzt, ohne an Haltung zu verlieren.“ Neues Silber und neues Porzellan gehören ebenfalls zum neuen Design.

Unsere Empfehlung für Sie Luxushotel in Mitteltal wird umgebaut Das Bareiss ist eine Großbaustelle In dem Mitteltaler Hotel Bareiss wird zurzeit nicht nur die Suitenetage komplett erneuert. Ein Besuch vor Ort zeigt, wie aufwendig die Bauarbeiten sind.

„Meine Frau und ich freuen uns über die Reaktion vieler Gäste, die sich im neuen Restaurant Bareiss auf Anhieb wohlgefühlt haben und ihm eine gelungene Verbindung von Eleganz und Modernität attestieren“, wird Hannes Bareiss in der Pressemitteilung über die Neugestaltung zitiert.

„Zeitgemäße Festlichkeit“

Und weiter: „Vor allem freut uns, dass mein Vater Hermann Bareiss, der ja eher von der Klassik kommt, zur Maßgabe der Vorgespräche gemacht hat: Wir schaffen eine zeitgemäße Festlichkeit mit dem Schwerpunkt auf zeitgemäß. Ich glaube, das ist gelungen.“

Auch Küchenchef Claus-Peter Lumpp, der vor kurzem erst 60 Jahre alt geworden ist, freut sich über die Neugestaltung: „Wer bekommt zu seinem Runden schon ein neues Restaurant?“ Die Familie setze damit ein starkes Zeichen „Kein Stillstand nirgendwo und nirgendwann, es geht immer weiter und immer nach vorn.“