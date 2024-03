Luxushotel in Mitteltal wird umgebaut: Das Bareiss ist eine Großbaustelle

1 Hannes Bareiss in der Rezeptionshalle, die neu gestaltet wird. Foto: Niklas Ortmann

Zwei Kräne ragen über das Hoteldach hinaus, das von einem Gerüst umgeben ist. Die Konstruktion führt entlang der Fassade, die von einer weißen Plane vor dem Bauschutt geschützt wird, bis hinunter an den Eingangsbereich. Auch der Eingang ist von einer durchsichtigen Abdeckung umhüllt, geht man durch diesen in das Hotel hinein, bietet sich ebenfalls ein ungewohntes Bild: Schon in der Rezeptionshalle wimmelt es nur so von Kabeln, Farbeimern und Maschinen.