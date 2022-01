2 Stefan Ott aus Grosselfingen hatte Blutkrebs und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Foto: Sarah Ott

Gute Nachrichten aus Grosselfingen: Stefan Ott hat es fast geschafft. Die Therapie mit Stammzellen schlägt an und der 17-Jährige befindet sich auf dem Weg der Besserung. Sein Immunsystem bildet sich gerade wieder aus und es gibt Anlass zum Optimismus.















Grosselfingen - Die Diagnose Blutkrebs hat Stefan Ott und seiner Familie den Boden unter den Füßen weggezogen. Wie geht es nun weiter? Die Deutsche Knochenmarkspenderkartei (DKMS) hat darauf eine Kampagne gestartet, um den passenden Stammzellenspender zu finden, denn es kommt auf genetische Merkmale an, die exakt übereinstimmen müssen – und die richtige Kombination zu finden, kann wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen sein. Eine Zeit kann zermürbend sein, doch umso glücklicher war Stefan, als die DKMS im Herbst einen geeigneten Spender fand. Endlich: Es konnte weitergehen.

Weihnachten verbrachte Stefan zu Hause

Er kam in eine Transplantationsklinik, Weihnachten konnte er dann schon daheim verbringen. Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag dann nochmal bange Momente: Bis einschließlich 31. Dezember musste Stefan erneut ins Krankenhaus. Er war zunehmend schwach und hatte mit Fieber und Übelkeit zu kämpfen. Schließlich wurde er zur Überwachung aufgenommen. Da er zuvor schon öfters mit Fieber zu kämpfen hatte und deshalb notfallmäßig immer wieder nach Tübingen musste, wollten die Ärzte nun einen größeren Check durchführen. Man konnte aber nichts Schlimmes feststellen. Wahrscheinlich waren es Nebenwirkungen der vielen Medikamente oder eine Reaktion auf die Zellbildung. Also nichts Schlimmes.

Es gibt Anlass zum Optimismus

Kann man sagen, dass die Stammzellen-Transplantation ein Erfolg war? "Man kann erst von Erfolg sprechen, wenn das Immunsystem komplett gebildet ist", erklärt Stefans Schwester Sarah Ott. Stefan sei aber auf dem besten Weg dorthin, weil das Immunsystem angefangen habe, sich auszubilden und aufzubauen. Sarah Ott: "Die Blutwerte werden immer besser, was ein gutes Zeichen ist."

Mehrmals täglich wird desinfiziert

Weil das Immunsystem noch nicht auf 100 Prozent ist, gibt es zahlreiche Regeln, an die er sich daheim halten muss. So dürfen weder Zimmerpflanzen im Haus sein, noch darf er mit in Kontakt mit Tieren kommen. Alles muss mehrmals täglich desinfiziert werden, berichtet Sarah Ott. Eine größere Umstellung sei jedoch das Essen gewesen. Sarah Ott: "Stefan muss auf viele Dinge, die für uns gesunde Menschen unbedenklich sind, verzichten." Etwa ein medium gebratenes Steak darf er nicht essen; Fleisch und Gemüse mit Schale müssen sehr gut durchgebraten sein; Lebensmittel, die länger als 24 Stunden geöffnet sind, darf Stefan ebenfalls nicht mehr essen; und natürlich muss alles sehr gründlich gewaschen und bis auf die Mindesttemperatur erhitzt werden, sodass auch ja alle Bakterien abgetötet werden.

Vielleicht kann er im August die Ausbildung fortsetzen

Die neuen Essgewohnheiten bleiben erstmal bis das Immunsystem sich normalisiert hat. Täglich werden seine Werte kontrolliert und es wird noch eine Weile dauern bis Stefan wieder so weit ist wie vor der Blutkrebs-Diagnose. Allerdings ist er auf dem besten Weg dahin. Die Ärzte gehen bisher davon aus, dass er noch in diesem Jahr wieder gesund wird. Sie animierten Stefan auch dazu, seine Ausbildung im August dieses Jahres fortzusetzen. Voller Optimismus kann er ins neue Jahr starten.

Uwe Kahles sucht noch

Uwe Kahles aus Zimmern befindet sich derweil noch auf der Suche nach seinem genetischen Zwilling und hofft darauf, dass dieser noch gefunden wird. Wer zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich unter www.dkms.de/uwe ein Registrierungsset bestellen. Dieses besteht aus Dokumenten und einem Wattestäbchen. Das Registrierungsset muss dann zurückgeschickt werden.

Wegen Corona finden derzeit keine Veranstaltungen und Aktionen zur Registrierung neuer potenzieller Stammzellspender statt.

Um Patienten wie Uwe auch weiter bei der Vermittlung von passenden Stammzellspender unterstützen zu können, ruft die DKMS dazu auf, sich online registrieren zu lassen. Unter www.dkms.de/uwe besteht die Möglichkeit, sich über die Online-Registrierungsaktion für Uwe das Registrierungsset zu bestellen.