Start-up BW Young Talents: Wirtschaftsministerin ehrt Geschäftsideen von Albstädter und Meßstetter Schülern

1 Die Albstädter und Meßstetter Schüler haben beim Innovations-Workshop kreative Ideen entwickelt und sie bei einem Pitch im Beisein von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut vorgestellt. Foto: Manuela Campos

Schüler aus Albstadt haben innovative Geschäftsideen im Projekt „Innovation Workshop & Pitch“ von Start-up BW Young Talents entwickelt. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat sie dafür geehrt.









Link kopiert



„Baden-Württemberg braucht vielfältige, innovative Geschäftsideen und junge Menschen, die sie entwickeln und umsetzen – deshalb wollen wir Schülerinnen und Schüler mit dem Workshop begeistern und ermutigen, die Selbstständigkeit als einen Karriereweg in Betracht zu ziehen!“ So kommentierte Nicole Hoffmeister-Kraut, Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg und CDU-Landtagsabgeordnete für den Zollernalbkreis, den eintägigen Innovations-Workshop, in dem Schüler die ersten Phasen einer Unternehmensgründung durchlebt haben.