Was auf die Horber Kunden jetzt zukommt

2 Die Solarthermie-Anlage soll den Riesen-Wasserspeicher vorne im Sommer für die Nahwärme auf Temperatur bringen. Im Frühjahr, hofft das Rathaus, sind die Statik-Probleme der Anlage gelöst. Foto: Lück

Inflation, Liquidität und das Stocken der Solardachinitiative – Horbs Stadtwerke-Chef Eckhardt Huber spricht im Interview über die derzeitigen Probleme.















Link kopiert

Horb - Wer in Öl- und Energie an der Börse investiert ist, kann sich freuen: Die Aktien sind so hoch wie nie. Horbs Stadtwerke-Chef Eckhardt Huber dagegen hat Sorgen.