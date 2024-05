St.-Nikolaus-Kirche in Schönenbach

1 Dieses Fenster warf die junge Frau ein, um aus der Kirche zu entkommen. Foto: Helen Moser

Ein zerbrochenes Fenster, Urin auf dem Beichtstuhl, angezündete und verteilte Kerzen – das war das Ergebnis eines nächtlichen Besuchs einer jungen Frau in der St.-Nikolaus-Kirche in Schönenbach. Pfarrer Harald Bethäuser hat mit ihr ein klärendes Gespräch geführt und berichtet über die Hintergründe des Vorfalls.









Es muss nach mutwilliger Verwüstung ausgesehen haben, als Pfarrer Bethäuser am Dienstagmorgen, 9. Mai, die Kirche betrat. Eine nächtliche Besucherin hatte zwischen 20 und 30 Kerzen angezündet, in der Kirche verteilt, in den Beichtstuhl uriniert und ein Buntglasfenster zerbrochen.