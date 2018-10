St. Georgen SEK-Einsatz: Familienvater droht, Frau zu erschießen

Ein 52-Jähriger hatte während eines Streits gedroht, seine Frau zu erschießen. Der Familienvater war betrunken. Die Frau brachte sich und die drei und sechs Jahre alten Kinder in Sicherheit und alarmierte die Polizei. Den Beamten gegenüber gab sie an, ihr Mann habe sich mit einer Schrotflinte im Keller des Hauses verbarrikadiert. Er drohe damit, jeden zu erschießen, der ihm zu Nahe komme.

Spezialkräfte der Polizei wurden mit einem Hubschrauber eingeflogen, nach längeren Verhandlungen konnte der Mann zur Aufgabe bewegt werden. Er habe sich, so die Polizei, dann widerstandlos in Gewahrsam nehmen lassen. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben, sei er in eine Fachklinik eingewiesen worden. Die angebliche Schrotflinte habe sich als genehmigungsfreie Luftdruckpistole entpuppt.