St. Georgen "Bedrohungslage": SEK rückt zu Einsatz an

St. Georgen - Wegen einer "statischen Bedrohungslage" hat die Polizei am Freitagabend die Weidenbächlestraße in der Innenstadt abgesperrt. Das SEK rückte an und umstellte ein Haus. Über der Stadt kreiste ein Polizeihubschrauber. Auch Spürhunde sollen im Einsatz gewesen sein. An der Absperrung versammelten sich zahlreiche Schaulustige. Warum die Beamten im Einsatz sind, ist derzeit noch unklar.