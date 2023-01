Die gute Seele an der Bar der Traube Tonbach

Baiersbronn-Tonbach - Mit persönlichen Worten würdigte Hotelier Heiner Finkbeiner laut einer Mitteilung des Hotels die beispiellose Karriere seines langjährigen Barchefs und Wegbegleiters bei einer Mitarbeiterfeier in der Traube Tonbach: "Mit Bernhard Stöhr verabschieden wir nicht nur den besten Barmann seiner Klasse und ein Vorbild seiner Branche, der in seiner Karriere alles erreicht hat. Wir danken auch einem besonderen Menschen, der sich stets für sein Team engagiert hat und im hohen Maße mitverantwortlich dafür ist, dass es unserem Haus heute so gut geht. Uns verbinden 38 gemeinsame Jahre für die Traube Tonbach, und wir werden ihn sehr vermissen."

Stöhr kam 1984 aus dem Ferienhotel Sonnenalp in Sonthofen als damals 27-jähriger, enthusiastischer Barmann in das "Traube"-Team. Die edle Bar des Traditionshotels in Tonbach wurde für 38 Jahre das zweite Zuhause des gebürtigen Österreichers. Mit Fachwissen, Feingefühl und stets tadellosem Anzug habe der heute 65-Jährige nicht nur brilliert, wenn es um die Lieblingsdrinks seiner Gäste ging: "Bernhard Stöhr wurde mit seiner ausgeglichenen, empathischen Art für unsere Familie und unser Team eine nicht wegzudenkende Vertrauensperson. Stets offen, seriös und kompetent begegnete er jedem im Hotel auf Augenhöhe", weiß Finkbeiner.

Vielfach ausgezeichnet

Seit 1977 war Stöhr passioniertes Mitglied der Deutschen Barkeeper Union (DBU) und von 1996 bis 2012 selbst Präsident der Berufsvereinigung. "Zu seinem Cocktail-Repertoire gehören einige Eigenkreationen, mit denen er zahlreiche Auszeichnungen und Wettbewerbe gewann", erinnert der Hotelchef. In seiner Karriere erhielt Stöhr neun Goldmedaillen auf der Stuttgarter Fachmesse Intergastra. Bei Cocktail- und Technikmeisterschaften war er nicht nur von Tokio bis Singapur über Göteborg, Lissabon und Rio de Janeiro im Einsatz, sondern auch als Jurymitglied weltweit gefragt.

Besonders lobte Finkbeiner, dass sich Stöhr trotz seiner vielfältigen Engagements stets in außergewöhnlicher Weise um den Nachwuchs gekümmert habe. Sein Können habe er bereitwillig mit aufstrebenden Kollegen geteilt und viele Barkeeper auf ihrem Weg begleitet. Die DBU ehrte ihn 2013 mit der höchsten Auszeichnung für Verdienste um den Berufsstand, dem Goldenen Shaker, während der Gastro-Führer Gault&Millau ihn 2009 zum "Barkeeper des Jahres" kürte.

Behutsamer Übergang

Die Frage, was eine gute Bar ausmache, beantwortete der erfahrene Altmeister Bernhard Stöhr einmal so: "Eine gute Bar hat eine Seele. Das ist eine ganz bestimmte Mischung aus Musik, Gesprächen, Menschen und ihren Lieblingsgetränken sowie natürlich einem Barmann, der sein Handwerk liebt."

Diese Qualitätsmaxime gilt auch für Stöhrs Berufskollegen Ian McBain. Als designierter Nachfolger kam der gebürtige Frankfurter bereits Anfang 2021 aus dem "Roomers" in Baden-Baden nach Tonbach. An der Seite von Bernhard Stöhr übernahm McBain nach und nach die Verantwortung für die Bar im Herzen des Hotels, um den Übergang für die vielen Stammgäste behutsam zu gestalten. Mittlerweile ist er angekommen und genießt seine neue Aufgabe: "Es war eine große Ehre, das Reich eines so verdienten und bekannten Barmanns zu übernehmen. Während unserer gemeinsamen Zeit hinter der Bar konnte ich noch sehr von Bernhard Stöhrs Erfahrung profitieren. Jetzt freue ich mich einfach, die Bar weiterführen zu dürfen und natürlich auf unsere Gäste."