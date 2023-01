1 Ehrungen bei der Traube Tonbach (von links): Sebastian Finkbeiner, Matthias Finkbeiner, Renate Finkbeiner und Heiner Finkbeiner von der Hotelierfamilie, Marianne Kunzmann, Hoteldirektor Jan Kappler, Andrea Schwarz, Claudia Bruder, Martina Würth, Sigrun Eckert, Ingrid Göcks, Björn Deinert und Joaquim Rodrigues Goncalves. Foto: Rothmund

Die Traube Tonbach blickt auf ein außergewöhnliches Jahr zurück. Das wurde bei der Ehrungsfeier für treue Mitarbeiter deutlich. Ein besonderes Jubiläum feierte Hotelierin Renate Finkbeiner.















Baiersbronn-Tonbach - Mit vereinten Kräften habe die Traube Tonbach einen Meilenstein in ihrer Hotelgeschichte gemeistert, resümierte Heiner Finkbeiner im Rückblick auf die vergangenen Monate. Der Hotelier dankte dafür allen Mitarbeitern.

2022 war für das Ferien- und Feinschmeckerresort der Hoteliersfamilie Finkbeiner geprägt vom Neubeginn, denn nach intensiver, zweijähriger Bauzeit wurde im April das Stammhaus der Traube Tonbach als Zuhause für drei neue Restaurants wiedereröffnet, heißt es in einer Pressemitteilung des Hotels.

Die Ehrungsfeier für die Jubilare nutzte der Hotelier für persönliche Dankesworte. "Mit uns arbeiten allein in Baiersbronn rund 330 Menschen, und unsere Aufgabe ist es, eine attraktive Arbeitsatmosphäre mit vielfältigen Chancen zu schaffen. Die Ehrungen der Jubilare zeigten auch die Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten der Hotelbranche, heißt es in der Mitteilung weiter.

Passionierte Mitstreiter

"Für den Erfolg braucht es nicht nur engagierte Mitarbeiter im direkten Gästekontakt, sondern auch viele gewissenhafte, gute Geister, die das Unternehmen mit ihren individuellen Fähigkeiten im Innersten zusammenhalten und organisieren. Wir können uns sehr glücklich schätzen, passionierte Mitstreiter vom Housekeeping und der Buchhaltung über die Floristik und Technik bis zur Schneiderei in unserem Team zu wissen", betonte der Hotelier.

Joaquim Rodrigues Goncalves wurde für 35 Jahre Mitarbeit und seine nicht wegzudenkende Rolle im Technikteam des Resorts geehrt. Heiner Finkbeiner dankte seinem "handwerklich überaus begabten" Haustechniker "von Herzen" für seine Loyalität und brachte die hohe Wertschätzung der Inhaberfamilie für dessen "unermüdliche Hilfe bei allen Um-, An- und Neubauprojekten" zum Ausdruck.

Außergewöhnlicher Einsatz

Für ihren außergewöhnlichen Einsatz als Chefsekretärin wurde Sigrun Eckert geehrt. Dass Eckert der Traube und dem Tonbachtal seit über 30 Jahren die Treue halte, sei insbesondere für ihn ein ausgesprochener Glücksfall, betonte Finkbeiner. "Es ist eine herausfordernde, oft komplexe Aufgabe, doch Sie stehen mir als sehr gewissenhafte und geradlinige Mitarbeiterin loyal zur Seite", lobte er.

Für 25 Jahre Engagement zum Wohle von Gästen und Mitarbeitern wurde das langjährige Mitglied der Geschäftsleitung und Guest-Relations-Manager Björn Deinert geehrt. Insbesondere durch seine empathische und mitreißende Art sowie sein Organisationstalent gelinge es Deinert, unvergessliche Urlaubserlebnisse zu schaffen, hieß es in der Ehrungsansprache.

Mit Auge und Stil

Ihr 20-jähriges Betriebsjubiläum feierten 2022 vier Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen Abteilungen. Dazu gehört Andrea Schwarz, die als Schneiderin in der Nähstube der Traube Tonbach die Berufskleidung aller Mitarbeiter verantwortet. Mit geschultem Auge und Stil kleide Schwarz das Team ein und sorge dank ihrer Nähkünste dafür, dass ihre Kollegen die Uniformen lange tragen können, so Finkbeiner. "Für viele junge Mitarbeiter sind Sie zur Ersatzmutti geworden und eine große Stütze für uns alle."

Claudia Bruder unterstützt als versierte Buchhalterin das Rechnungswesen der gesamten Traube Group. "Als treue Wegbegleiterin und wichtige Schnittstelle beweisen Sie uns täglich, dass die nötige Geduld stets zum Erfolg führt", sagte Finkbeiner.

Ingrid Göcks hingegen dankte der Hotelinhaber für ihre Mitarbeit im Housekeeping: "Als Teamspringerin kennen Sie sämtliche Ecken im Haus und achten kompetent darauf, dass die hohen Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit gewährleistet werden."

Seit 20 Jahren gehört auch Kay Klopfleisch zum Team und verantwortet einen Aufgabenbereich in der Nacht, der essenziell für den Frühstücksservice ist: den Eindeckdienst im Restaurant Silberberg. "Zu später Stunde beginnen Sie immer zuverlässig Ihren Dienst, polieren Geschirr, silbern Besteck und kümmern sich gewissenhaft um das perfekte Eindecken der Tische." Als Vertretung des Nachtportiers sei Klopfleisch überdies stets um die Sicherheit im ganzen Haus bedacht.

Ebenfalls geehrt wurden Martina Würth aus der Personalabteilung und Marianne Kunzmann aus dem Floristikteam des Resorts.

Besonderes Jubiläum

Auf ein besonderes Jubiläum blickte 2022 Renate Finkbeiner: Seit über 45 Jahren ist die gebürtige Freiburgerin im Tonbachtal zuhause und als Hotelierin an der Seite ihres Mannes in der Geschäftsführung der Traube Tonbach tätig. Das Familienunternehmen habe Finkbeiner während der vergangenen vier Jahrzehnte durch ihre Verantwortung für das Marketing und die Unternehmenskommunikation sowie als federführende Bauherrin insbesondere stilistisch geprägt und das Traditionshotel so mit Weitblick kontinuierlich modernisiert, heißt es in der Mitteilung abschließend.