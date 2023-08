Was der VfL Wolfsburg alles im Vergleich zum FC Liverpool anders macht

Spiel in Villingen

1 Beim Test des FC Liverpool gegen Fürth waren in Villingen nur „handverlesene“ Zuschauer zugelassen. Foto: Marc Eich

Am Mittwoch testet der Bundesligist in Villingen.









Zehn Tage lang bereiteten sich „The Reds“ unter Star-Trainer Jürgen Klopp im Öschberghof auf die neue Premier-League-Saison vor – dies weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Fans hatten kaum eine Chance, einen Blick auf Mohamed Salah und Co. zu werfen. Nur beim Testspiel in Karlsruhe hatten die Anhänger der Liverpooler eine echte Möglichkeit, den Champions-League-Sieger von 2019 zu bestaunen. Beim 4:4 gegen Zweitligist Fürth vor genau einer Woche in der Villinger MS Technologie-Arena waren dagegen nur „handverlesene“ Zuschauer zugelassen.