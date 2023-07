An den ersten beiden Tagen im Trainingslager im Öschberghof haben die Liverpooler Verantwortlichen zusammen mit den Gastgebern bei Kleinigkeiten im täglichen Ablauf noch etwas nachjustieren müssen, doch inzwischen fühlen sich „The Reds“ auf der Baar sehr wohl und loben die Rahmenbedingungen.

„Diese sind in allen Bereichen top“, betonte auch Coach Jürgen Klopp nach dem 4:2-Sieg seiner Mannschaft am Mittwochabend in Karlsruhe wiederholt. Diese Begeisterung beruht auf Gegenseitigkeit. Trainerstab und Spieler treten gegenüber dem Hotelpersonal sehr freundlich und sympathisch auf, ist intern zu vernehmen.

Der Test in Karlsruhe

Es sieht deshalb ganz so aus, dass der FC Liverpool auch im nächsten Sommer erneut ein Trainingslager im Öschberghof absolviert. Der Trend geht nach Informationen unserer Zeitung klar in diese Richtung. Die ersten Gespräche zwischen dem FC Liverpool, dem Organisationsmanagement und dem Hotel wurden darüber offenbar bereits geführt.

Unsere Empfehlung für Sie KSC gegen Klopp Liverpool beißt sich in Karlsruhe (fast) die Zähne aus Das hatte sich Jürgen Klopp anders vorgestellt: Der tapfere Zweitligist KSC hätte den Giganten FC Liverpool fast zu Fall gebracht.

Jürgen Klopp zeigte sich nach dem 4:2-Sieg seiner Mannschaft am Mittwoch beim KSC zufrieden: „So ein Spiel ist ja nicht dazu da, dass man sich über ein Ergebnis ärgert oder freut, sondern dass wir in erster Linie neue Teilinformationen daraus ziehen können. Dies ist passiert“, freute sich der Liverpooler Coach über die „tolle“ Atmosphäre bei der Premiere des Wildpark-Stadions.

Und weiter: „Unsere Trainingsintensität war in den vergangenen Tagen unglaublich hoch, deshalb konnte man nicht erwarten, dass unsere Spieler gegen den KSC wie junge Hasen umherhüpfen“, lachte er.

Wie es für den FC Liverpool weitergeht

Mit der Mannschaft kehrte Klopp in der Nacht auf Donnerstag in den Öschberghof zurück. Am Donnerstag steht die aktive Regeneration im Mittelpunkt. Ab Freitag bis Sonntag dürfte die Intensität im Training auf den Plätzen in Aasen wieder hoch sein.

Am Montag (13 Uhr/Live bei SKY) geht es für den FC Liverpool in der Villinger MS Technologie-Arena – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – gegen den Zweitligisten Greuther Fürth. Es bedeutet den Schlusspunkt eines jetzt schon erfolgreichen Trainingslagers der Engländer im Öschberghof.