1 Passagiere der Murgtalbahn müssen sich wieder auf Zugausfälle einstellen. (Archivbild) Foto: AVG

Wer am Wochenende von Freudenstadt aus einen Ausflug mit dem Zug nach Karlsruhe unternehmen möchte, sollte sich das noch mal überlegen. Denn schon wieder müssen Teile der Murgtalbahn für mehrere Tage gesperrt werden. Es kommt zu Zugausfällen. Auch Pendler dürften betroffen sein. Was Bahnreisende jetzt wissen müssen.









Die Serie der Sperrungen auf der Murgtalbahn setzt sich fort. Erst im März musste die Strecke mehrmals nachts gesperrt werden. Und auch im Februar gab es bereits Zugausfälle am Wochenende. Nun kündigt die AVG in einer Pressemitteilung weitere Arbeiten an der Strecke an. Für Passagiere bedeutet das: Zugausfälle, Schienenersatzverkehr und eine deutlich verlängerte Reisezeit.