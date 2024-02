Züge von Freudenstadt nach Karlsruhe: Passagiere der Murgtalbahn müssen mit Verdopplung der Reisezeit rechnen

Bauarbeiten an einem Bahnübergang in Gaggenau wirbeln an zwei Wochenenden den Zugverkehr auf der Murgtalbahn kräftig durcheinander. Es kommt zu Zugausfällen, ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Teilweise müssen Fahrgäste damit rechen, fast doppelt so lang unterwegs zu sein wie normal.