1 Die Lions Clubs Rottweil und Donau-Neckar überreichen einen Scheck in Höhe von 4500 Euro an den Rottweiler Tafelladen (von links): Clemens Maurer, Amrei Gabriele Klingenberg, Christina Ruß, Gisela Rehberg, Horst Scheidt, Anton Graf und Harald Sailer. Foto: Siegmeier

Süße Hilfe: Die Lions Clubs Rottweil und Donau-Neckar spenden 4500 Euro aus dem Crêpes-Verkauf an den Tafelladen.















Rottweil - Einen Scheck in Höhe von 4500 Euro haben die Lions Clubs Rottweil und Donau-Neckar an den Rottweiler Tafelladen überreicht. Tafelladen-Chefin und DRK-Kreissozialleiterin Gisela Rehberg freute sich über die großzügige Spende. Aufgrund der großen Nachfrage im Tafelladen sei dies ein großer Segen.

Die beiden Präsidenten Clemens Maurer und Horst Scheidt sowie Harald Sailer, Amrei Gabriele Klingenberg und Christina Ruß informierten sich ausführlich über die Arbeit des Tafelladens, der derzeit an seine Kapazitätsgrenze komme. "Wir suchen auch dringend neue Räume", machte Gisela Rehberg deutlich.

Die Mitglieder der beiden Lions Clubs Rottweil und Donau-Neckar hatten sich über den Sommer zu wahren Crêpes-Profis entwickelt und stießen dabei auf große Resonanz. Beim Stadtfest zauberten die Mitglieder die runden Köstlichkeiten mit allerlei Füllungen im Akkord und auch beim verkaufsoffenen Sonntag konnten die Clubs auf Einladung von Rosenkavalier-Geschäftsführerin Anke Bitsch Crêpes verkaufen. "160 Kilo Teig haben wir insgesamt verbacken", berichtet Lions-Mitglied Christina Ruß, deren Küche drei Tage lang als Teigproduktionsstätte diente. Gemeinsam mit Amrei Gabriele Klingenberg hatte sie die Aktion organisiert.

Die vielen Helfer hatten beim Backen und Verkaufen richtig Spaß, bestätigt Harald Sailer. "Mit Freude, Freude zu bereiten, ist etwas Wunderbares", ergänzt er. Und so spülte der Verkauf an den drei Tagen 4500 Euro in die Kasse, die nun dem Tafelladen zugute kommen.