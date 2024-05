Auf große Resonanz stieß der Bürgerspaziergang in Baiersbronn zur Gartenschau.

Mehr als 200 Bürger beteiligten sich in Baiersbronn laut einer Mitteilung der Gartenschau Freudenstadt und Baiersbronn 2025 gGmbH am Bürgerspaziergang zur Gartenschau im „Tal X“.

Unter der Leitung von Bürgermeister Michael Ruf und Bauamtsleiter Daniel Armbruster führte die Route an verschiedene Stationen, um die geplanten und bereits realisierten Projekte zu präsentieren. Startpunkt war am Rosenplatz. Von dort führte der Spaziergang über die Wilhelm-Münster-Straße und entlang des Neumühlewegs, die beide neu gestaltet sind, bis zum Pumptrack. Dort erläuterten die Verantwortlichen die im Zusammenhang mit der Gartenschau geplanten Vorhaben.

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der Schelklewiese, wo detailliert erklärt wurde, wie diese Fläche einschließlich Weiher und Fontäne zu Baiersbronns neuem grünen Wohnzimmer gestaltet wird.

Ins künftige Gartendorf

Im bereits sanierten Kurgarten, der zum Märchenpark umgestaltet wird, erhielten die Teilnehmer Einblicke in die geplanten Attraktionen und Gestaltungsideen. Den Abschluss bildete das künftige Gartendorf am Bahnhof. Der Bürgerspaziergang war laut der Mitteilung ein voller Erfolg und bot den Teilnehmern die Möglichkeit, die geplanten Projekte der Gartenschau 2025 im Tal X hautnah zu erleben und sich aktiv einzubringen.

Nächster Termin in Freudenstadt

Folgetermine sind bereits geplant: Am Samstag, 11. Mai, findet ab 13 Uhr ein Bürgerspaziergang mit Oberbürgermeister Julian Osswald statt. Treffpunkt ist der Busparkplatz bei den Fontänen auf dem Freudenstädter Marktplatz. Am Sonntag, 16. Juni, im Rahmen des Ein-Jahr-vorher-Festes sind Begehungen mit den Verantwortlichen im „Xentrum“ in Friedrichstal geplant.

Weitere Informationen zur gemeinsamen Gartenschau von Freudenstadt und Baiersbronn, die 2025 ansteht, gibt es im Internet unter www.tal-x.de. Informationen und Anmeldeformulare für Interessierte, die sich ehrenamtlich bei der Gartenschau engagieren wollen, gibt es unter www.tal-x.de/ehrenamt.