Neue Bauarbeiten in Baiersbronn gestartet: Die Gartenschau wird immer sichtbarer

1 Die Schelklewiesen sind eine Baustelle: Derzeit wird die Baugrube für das Becken des Weihers ausgehoben. Foto: Haier

Seit Jahren wird in Baiersbronn für die gemeinsame Gartenschau 2025 mit Freudenstadt gebaut. Zuletzt vor allem im Straßenraum. Jetzt geht es in eine neue Phase. Deutlich sichtbar entstehen Attraktionen – Treffpunkte für Jung und Alt, Orte der Naherholung.









Kaum neigte sich der Winter dem Ende zu, rückten in Baiersbronn die Bagger wieder an. Noch bevor die Arbeiten für die Sanierung der Bundesstraße 462 in Friedrichstal für die letzte Phase neu aufgenommen wurden, herrschte am großen Lagerplatz hinter dem Baiersbronner Bahnhof emsiges Treiben. Dort wird seit Jahren Baumaterial von Kies über Sand bis zu Pflaster- und Randsteinen abgeladen, deponiert und wieder abgeholt – für alle möglichen Baustellen, die irgendwie mit der Gartenschau zu tun haben.