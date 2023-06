Die Wetteraussichten sind weiter sonnig! Das genossen auch die Bands am Samstag und lieferten eine spektakuläre Show nach der anderen ab. Unsere Fotografen waren mittendrin.

Der Samstag auf dem Southside-Festival in Neuhausen ob Eck: Bands wie Power Plush, Sondaschule, Palaye Royale, Lionheart, Dylan, Bosse, Queens of the Stoneage, Kraftklub, Billy Talent und Peter Fox versorgten das tanzwütige Publikum mit ihren Klängen.

Am Freitag standen Bands wie Frank Turner & The Sleeping Souls, Nina Chuba, Edwin Rosen, Kaleo, Clueso, die Ärzte und BHZ auf der Bühne.

Auch auf dem Campinggelände wurde am Samstag wild gefeiert.

Die Fans waren bereits am Freitag bei bestem Wetter angereist. Hier geht's zu den Fotos.