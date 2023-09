Die Tickets für das Southside Festival 2024 werden in den kommenden Tagen teurer, weil eine höhere Preisstufe eingeführt wird. Wir haben den Veranstalter gefragt, wie viele Preisstufen noch folgen und wie teuer die Tickets für das Festival maximal werden.

Vor wenigen Tagen kündigte FKP Scorpio, der Veranstalter des Southside Festivals in Neuhausen ob Eck, auf dem Instagram-Account des Events an, dass die Tickets für das kommende Jahr teurer werden. Eine neue Preisstufe - bereits die vierte - werde eingeführt.

In der aktuellen Preisstufe drei kosten die Tickets 239 Euro. Ab Dienstag, 5. September, um 12 Uhr tritt dann die Preisstufe vier in Kraft und der Ticketpreis steigt auf 259 Euro. Doch wie viele Preisstufen gibt es insgesamt?

„Das ist nicht immer gleich und zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher zu sagen“, antwortet Festivalleiter Benjamin Hetzer auf die Anfrage unserer Redaktion. „Wir haben, wie alle anderen Festivalveranstalter auch, mit den seit Corona stark vervielfachten Preisen für Material und Personal zu kämpfen. Es ist eine Herausforderung, Festivals nachhaltig wirtschaftlich zu veranstalten, ohne die Preise für die Tickets zu stark zu erhöhen.“ Es sei den Veranstaltern jedoch wichtig, die finanzielle Belastung für die Gäste so gering wie möglich zu halten, so der Festivalleiter.

In der ersten Preisstufe haben die regulären Tickets noch 199 Euro gekostet, in der zweiten 219 Euro. Das gilt auch für den Bereich „Grüner Wohnen“. „Die beiden Pässe beinhalten grundsätzlich die gleichen Leistungen“, erklärt der Festivalleiter. Und ergänzt: „Unsere Gäste können sich aber entscheiden, ob sie lieber auf dem ’Grüner Wohnen’-Gelände campen möchten, wo es eine gemeinsame Philosophie des ruhigen Campens gibt, oder den regulären Campingplatz bevorzugen, wo die Party im Vordergrund steht. Was nicht heißt, dass man auf dem ’Grüner Wohnen’ keinen Spaß haben kann.“

Anzahl der Tickets in Preisstufe vier noch nicht definiert

In den Festivalpässen sei das normale Camping sowie der Bereich „Grüner Wohnen“ grundsätzlich inklusive. Wollen die Festival-Besucher im exklusiveren Bereich, dem Resort, wohnen oder andere Extras in Anspruch nehmen, müssen sie aber tiefer in den Geldbeutel greifen.

Wie viele Tickets in der vierten Preisstufe ergattert werden können, ist laut Hetzer noch nicht klar: „Das ist ein dynamischer Prozess und hängt eng mit der Entwicklung von Kosten für Material, Personal, Energie und weiterem zusammen. So dass wir jedes Jahr unter Berücksichtigung der Dynamik am Markt die Kontingente und Preise kalkulieren.“

Erste bestätigte Bands werden bald angekündigt

Auf die Frage, wie teuer die Tickets für das Southside Festival 2024 maximal werden, kann der Festivalleiter noch nicht antworten: „Weil wir in der Lage sein müssen, auf die dynamische Situation der Kostenentwicklungen zu reagieren.“

Hetzer verspricht jedoch, dass die Veranstalter bald die ersten bestätigten Bands ankündigen werden. Vorab möchte er jedoch noch nicht verraten, welche Künstler beim Southside Festival 2024 für gute Stimmung sorgen wollen.

Informationen zu den Preisstufen

Pro Preisstufe gibt es ein begrenztes Ticketkontingent. Ist dieses ausgeschöpft, beginnt die nächste Preisstufe. Für das Southside Festival 2024 gab es in den ersten zwei Preisstufen jeweils 10.000 Tickets, Preisstufe eins war binnen 15 Minuten ausverkauft. Die Tickets werden mit jeder Preisstufe teurer.