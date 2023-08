Die Tickets für das Southside Festival 2024 werden teurer. Das kündigen die Veranstalter auf dem Instagram-Account des Events an. Welche Bands im kommenden Jahr auftreten werden, ist bislang aber noch nicht bekannt.

„Attenzione, attenzione: Die nächste Preisstufe steht an“, teilt FKP Scorpio, der Veranstalter des Southside-Festivals in Neuhausen ob Eck, mit einem Post auf der Social-Media-Plattform mit.

Das Ticketkontingent der aktuellen Preisstufe neige sich rasant dem Ende zu. Doch die Veranstalter planen, bis Dienstag, 5. September, um 12 Uhr weitere Tickets nachzulegen, so die Ankündigung.

Bis dahin kosten die Festivalpässe für das Southside Festival 2024 in der Preisstufe drei noch 239 Euro. In Preisstufe vier kosten sie dann 259 Euro. Auf der Website des Festivals kündigt der Veranstalter außerdem weitere Preisstufen an. Wie viele das sind und wie teuer die Tickets noch werden, verrät FKP Scorpio aber nicht.

Erste Bands sollen bald angekündigt werden

Außerdem dürften sich alle Southside-Fans auf die baldige Ankündigung der ersten Bands freuen, die bei dem Festival im kommenden Jahr für gute Stimmung sorgen wollen.

Informationen zu den Preisstufen

Pro Preisstufe gibt es ein begrenztes Ticketkontingent. Ist dieses ausgeschöpft, beginnt die nächste Preisstufe. Für das Southside Festival 2024 gab es in den ersten zwei Preisstufen jeweils 10.000 Tickets, Preisstufe eins war binnen 15 Minuten ausverkauft. Die Tickets werden mit jeder Preisstufe teurer.