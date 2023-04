„Wirklich Southside? Nach all dem was war?“, schreibt etwa Nutzerin Judith unter dem Instagram-Post des Veranstalters, mit dem Marteria als letzter Headliner für das Festival in Neuhausen ob Eck angekündigt wurde. Gemeint ist ein Vorfall, der sich vor wenigen Wochen ereignet hatte: Marteria war in der Nacht zum 30. März in den USA festgenommen worden. In den Medien kursierten Meldungen, dass der Rapper seine Freundin gewürgt habe. Ein Verfahren wegen Körperverletzung ist allerdings eingestellt worden.

Vor wenigen Tagen äußerte sich der 40-Jährige dann selbst auf Instagram, schrieb von einem „lautstarken Streit“ mit seiner Freundin, der zu einem Polizeieinsatz geführt habe. Es habe aber „weder eine Kaution, noch eine Anklage und erst recht kein Würgen gegeben“.

Einigen Nutzern stößt die Tatsache, dass Marteria kurz nach dem Vorfall auf dem Southside Festival auftreten wird, dennoch sauer auf. „Wirklich schade, dass ihr einen Mann einladet, gegen den gerade Vorwürfe der Gewalt gegen seine Freundin im Raum stehen“, kommentiert Alex. Ähnlich wie bei Sängerin Nena, die beim Hirsauer Klostersommer auftreten wird, obwohl ihr das Verbreiten von Verschwörungstheorien vorgeworfen wird, ist unter den Festivalgängern eine Diskussion entbrannt. „Das muss diese Cancel Culture sein“, scherzt eine Nutzerin.

Doch nicht nur die Einladung Marterias sorgt für Unverständnis – auch die Tatsache, dass bei den Hauptacts keine Frau vertreten ist, wird kritisiert: „Keine Frau als Headliner - und dann wartet man ewig auf den Letzten … der dann einer ist, welchem zuletzt vorgeworfen wurde, dass er eine Frau gewürgt hat“, lautet ein weiterer Kommentar.

Während viele Nutzer ihre Empörung äußern, fiebern andere dem Auftritt des Rappers entgegen: „Ich FREU mich riesig auf Marteria!! Ich finde, dass es ein richtig geiles Line up ist. Danke Southside“, schreibt Milena. Nutzerin Angela meint: „Geile Überraschung zum Schluss!“ Mit der Ankündigung haben die Veranstalter jedenfalls für einen Überraschungseffekt gesorgt – wenngleich nicht nur positiv.