2 Bis zu zwölf treue Ehrenamtliche helfen regelmäßig rund um das Sonnenbädle mit. Foto: Abteilung Sonnenbädle

Als im September 2019 das letzte Mal für diese Saison ein junger Badegast ins Becken des Sonnenbädle gesprungen war, hatte wohl keiner geahnt, dass es das letzte Mal für fast drei Jahre sein wird. Am vergangenen Samstag waren endlich wieder Wasser und Kinder drin: ein bewegender Moment für das Team, das in dieser Saison noch viel vor sich hat.















VS-Schwenningen - "Für uns war es wirklich sehr emotional", erinnert sich Uwe Schondelmaier, Leiter der Abteilung Sonnenbädle im Naturheilverein, an den Moment, als das Becken am vergangenen Samstag wieder erstmals in Betrieb gehen konnte. Schließlich sei das Becken "das Herzstück des Sonnenbädles, darum geht’s", sagt Schondelmaier sofort.

Fehlende Manpower und Fachwissen

Der Grund, warum das Becken mit Rutsche in den vergangenen beiden Jahren nicht in Betrieb genommen werden konnte: Es war in der Mitte undicht, innerhalb von zwei Tagen seien mehr als 30 Kubikliter Wasser ausgetreten. Doch durch die Corona-Pandemie habe es an Manpower gefehlt, um den Schaden zu reparieren – und letztlich auch, um einen technischen Betrieb während der Badetage aufrechtzuerhalten. Mittlerweile sei die Abteilung aber in der glücklichen Lage, wieder zwei bis drei Rentner mehr mit an Bord zu haben, die über das erforderliche technische Know-How verfügten und das Team unterstützen könnten. So konnte das Becken auch mit Flüssigkunststoff repariert werden – zumindest vorläufig.

Eine neue Folie muss her

Denn wenn die Saison 2022 Geschichte sein wird, muss es einer Komplettsanierung unterzogen und mit neuer Folie ausgestattet werden, berichtet der Abteilungsleiter. Auch steht derzeit die Frage eines Überlaufbeckens im Raum. Rund 20 000 Euro wird der Verein nach ersten Schätzungen für die Maßnahmen in die Hand nehmen müssen – ein Betrag, der nicht ohne weitere Hilfe zu stemmen sein wird. Hatte man vor rund drei Jahren eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, um eine neue Steuerungsanlage für das Bad finanzieren zu können, will die Abteilung diesmal zunächst andere Wege gehen.

Da kam die Anfrage des beliebten Schwenninger Kabarettisten Michael Schopfer, den Uwe Schondelmaier von den fastnächtlichen Tännlelupfern her gut kennt, gerade recht: Schon im Jahr 2020 wollte Schopfer das Sonnenbädle mit einem Benefiz-Kabarett zu unterstützen. Die Veranstaltung war durch die Pandemie jedoch nie zustande gekommen. Umso mehr freut sich Uwe Schondelmaier, dass sein Fasnets-Kollege nun am 9. sowie 15. Juli einen heiteren Abend im Gürgele gestalten wird – und hofft auf viele Gäste.

Beliebter Veranstaltungsort für Privatfeiern

Derweil ist das Sonnenbädle-Team weiterhin am planen, um zusätzliche finanzielle Unterstützung für die Sanierung generieren zu können. Fernab von den Badegästen, die am vergangenen Wochenende bereits vielfach den Sprung ins kühle Nass im idyllischen Kleinod gewagt haben, hat sich das Sonnenbädle inzwischen als beliebter Veranstaltungsort für diverse Privatfeiern etabliert. Runde Geburtstage würden im Zelt oder auf der Wiese gefeiert, ebenso Firmenfeiern oder auch Abschlussfeste von Schulklassen. Rund zwölf Klassen hätten sich für diese Saison angemeldet, um zu baden, auf der Wiese oder dem Spielplatz zu toben und das Kiosk-Angebot in Anspruch zu nehmen.

Kiosk-Verkauf hat Abteilung am Leben gehalten

Apropos Kiosk: Der Verkauf von Pommes, Eis oder Getränken "hat dem Sonnenbädle in den vergangenen beiden Corona-Jahren das Leben gerettet", betont Uwe Schondelmaier. Dadurch, dass die Abteilung keine Personalkosten aufbringen und keine Pacht zahlen müsse, können man es sich auch bisher leisten, die Kiosk-Preise nicht zu erhöhen – was viele Besucher schätzten.

Festes Team aus engagierten Ehrenamtlichen

Schondelmaier ist froh, seit ein paar Jahren auf ein festes und gut funktionierendes Team an engagierten Helfern zurückgreifen zu können. Etwa zwölf Ehrenamtliche zählten zum "harten Kern, der alles rockt", und würden sich mit ihren unterschiedlichen Fachkenntnissen und Stärken miteinbringen. Und das soll auch so sein, wenn es bald um die Komplettsanierung des Beckens – das Herzstück des Sonnenbädles – geht.

Info: Der Schwarzwälder Bote verlost zwei Eintrittskarten

Am Samstag, 9., und Freitag, 15. Juli, ist Michael Schopfer beim Benefiz-Abend im Sonnenbädle, Gürgele 5a, mit "Michels best of...durch Dick und Dünn" zu erleben. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse für 17, im Vorverkauf für 15 Euro. Sie sind im Sonnenbädle, im Hoflädele Schillerhof und im Blumenhaus Schopfer (Telefon 07720/58 25) erhältlich. Der Schwarzwälder Bote verlost zwei Eintrittskarten für den Benefiz-Abend am 15. Juli. Mit dem Stichwort "Michel rettet das Sonnenbädle" können sich Teilnehmer bis Dienstag, 12. Juli, an die Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten per E-Mail unter redaktionschwenningen@schwarzwaelder-bote.de wenden. Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.