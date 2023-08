Efeu erklimmt die Balkonrinne, der Laubengang ist ohne Bodenplatten, die Fensterläden geschlossen – gemütlich wirkt die Villa Silberburg nicht, aber wer davor steht, spürt den eigenwilligen Charme, der von diesem ehemals herrschaftlichen Gebäude mit weitläufigem Garten und langer Geschichte noch heute ausgeht. Es ist der abgeschiedenste Ort im Herzen Hechingens, der zum Träumen einlädt oder besser gesagt: zum „Sommernachtstraum“.

Stadtgestalterin Martina Eberle und die Feinbrennerei Beck aus Weilheim lassen diesen Traum wahr werden. Gemeint ist damit ein Fest, das im September auf der Wiese vor der Villa Silberburg steigt; es steht unter dem Motto: „Gemeinsam feiern, tanzen und lecker essen“ (siehe Info).

Wie Thomas Beck berichtet, wird eine lange Tafel aufgebaut, um die herum sich mehrere Tische gruppieren. Für eine kurze Zeit erwacht die Villa Silberburg aus ihrem Dornröschenschlaf.

Das Fürstenhaus war Feuer und Flamme für die Idee

Die altehrwürdige Immobilie befindet sich im Besitz des Fürsten von Hohenzollern und das „Fürstenhaus war Feuer und Flamme für die Idee“, berichtet Thomas Beck. Martina Eberle: „Der Fürst von Hohenzollern freut sich, dass wieder was passiert“, sagt Eberle und spricht anerkennend von der „vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Fürstenhaus“.

Es gehe bei dem Event nicht darum, Geld zu verdienen, sondern den Besuchern ein schönes Fest zu bieten. Eberle: „Die Villa Silberburg ist die Gastgeberin.“ Daher werden Villa und Garten auch stimmungsvoll beleuchtet und quasi zur geschichtsträchtigen Originalkulisse zum gemeinsamen Feiern.

Stimmungsvolle Beleuchtung

Die Idee für das Fest ist Eberle und Beck bei einem Brainstorming gekommen. Sie dachten darüber nach, was sie für Hechingen tun könnten. Dabei kam der Gedanke an die Villa Silberburg auf, und nach einigen Absprachen war die Sache klar: Es ist der perfekte Ort für den „Sommernachtstraum.“

Normalerweise ist das Gelände abgesperrt

Die Sponsoren, die für das Fest aufkommen, ließen sich nicht zweimal bitten: „Das zeigt, dass die Herzen für die Villa Silberburg schlagen.“ Nach gerade einmal zwei bis drei Wochen war alles organisiert und der Termin festgelegt. Die Idee überzeugt: Gut 150 Karten sind bereits verkauft. Ein Fest auf dem sonst abgesperrten Gelände – das zieht.

Der erste Schritt ist gemacht

Und wer weiß, vielleicht essen, feiern und tanzen die Gäste nicht nur, sondern träumen auch von der Zukunft der Villa Silberburg. Ja, gibt es denn dafür schon Ideen? „Der erste Schritt ist das Fest, dann sehen wir weiter“, meinen Eberle und Beck. Beide sind sich einig: „Unser Wunsch ist, dass die Villa Silberburg in Fürstenhand bleibt und wieder was geht.“

Nun geht es darum, die Vorarbeiten für das Spätsommerevent zu leisten: Beck kümmert sich zunächst um die Verkehrssicherheit des Geländes, um das Ausputzen und die Kontrolle der Bäume.

Wenn die Vorbereitungen für die Veranstaltung abgeschlossen sind, können die Besucher den „Sommernachtstraum“ von der Villa Silberburg in munterer Runde träumen.

Alles rund um den „Sommernachtstraum“

Termin

Der Sommernachtstraum findet am Samstag, 16. September, von 16 Uhr an auf dem Gelände direkt vor der Villa Silberburg in Hechingen statt. Die Eintrittskarten für acht Euro gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Pfauth, im „Fecker“ und im Geschäft der Brennerei Beck in Weilheim. Für Kurzentschlossene gibt es eine Abendkasse.

Konzept

Es soll ein Fest ohne Wegwerfgeschirr sein, mit richtigem Besteck, Gläsern und Tellern, die hinterher gewaschen werden. Dies soll dem fürstlichen Ambiente gerecht werden. Bis 20 Uhr spielt die Band „Department 04“ und ab 20 Uhr „Cheatbox“. Die Bands laden zum Tanz ein. Einen Plan B gibt es nicht: Die Feier findet bei jedem Wetter statt.

Geschichte

Die Villa Silberburg befindet sich im Besitz des Hauses Hohenzollern und war der Wohnsitz von Carl Gregor Herzog zu Mecklenburg bis zu dessen Todestag am 23. Juli 2018. Die Villa Silberburg wurde von Fürstin Eugenie umgebaut und befindet sich von außen noch heute im Zustand von 1893. Zuvor wurde es als Wirtshaus genutzt.