Derzeit stehen die Schlafwürfel noch nicht an ihrem Platz. Die Saison soll aber Anfang Mai starten. Foto: Bernd Mutschler

Zwei Schlafwürfel der Firma Sleeperoo stehen seit mehreren Jahren auch in Bad Wildbad. Jetzt hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet. Wie geht es mit dem Betrieb der „Cubes" auf dem Sommerberg weiter?









Bekannt wurde das Unternehmen Sleeperoo einst als Existenzgründer in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“, in der Firmengründer eine möglichst pfiffige Idee vorstellen, um einen Investor zu finden. Und die „Cube“ genannten Schlafwürfel kamen gut an. Eine Investorin stieg ein und investierte 250 000 Euro in die Firma. Kurze Zeit später standen diese „Cubes“ über ganz Deutschland verteilt in vielen Touristikregionen und boten so Übernachtungsmöglichkeiten auch an ungewöhnlichen Plätzen, etwa in einem Einkaufszentrum, einem Museum – oder auch ganz klassisch in der Natur an möglichst schönen und ruhigen Plätzen.

So wie in Bad Wildbad. Seit 2018 gibt es einen dieser Schlafwürfel direkt bei der Sommerbergbahn – mit schöner Aussicht auf Bad Wildbad. Später folgte der zweite Würfel ganz in der Nähe, der ebenfalls von Tilman Blezinger vom nahe gelegenen Sommerberg-Hotel betreut wird. Doch mittlerweile geistert es durch die Medien: Sleeperoo musste Insolvenz anmelden.

Schnelle Übernahme angestrebt

„Aufgrund einer Liquiditätslücke infolge einer nicht eingehaltenen Investitionszusage, musste die Sleeperoo GmbH beim Amtsgericht in Hamburg Insolvenz anmelden“, teilt der zuständige Insolvenzverwalter Finn Peters mit. Zusammen mit Gründerin und Geschäftsführerin Karen Löhnert strebt der Fachanwalt für Insolvenzrecht eine schnelle Übernahme durch einen neuen Investor an. Peters prognostiziert dabei eine gute Chance auf eine Fortführung von Sleeperoo.

Was bedeutet das nun für Bad Wildbad? Verschwinden die Schlafwürfel wieder vom Sommerberg? Geht es nach Touristik-Geschäftsführerin Stefanie Dickgiesser, hat die Insolvenz zunächst keine Auswirkungen auf die Übernachtungsmöglichkeit in der Stadt und den laufenden Betrieb. Das bestätigt auch Blezinger. Auch er geht davon aus, dass der Betrieb der Schlafwürfel ganz normal weiter geht.

Wer derzeit an der Bergstation der Sommerbergbahn vorbei läuft, wird den Würfel allerdings nicht zu Gesicht bekommen.

Saisonstart Anfang Mai

Das hat allerdings einen anderen Grund. Wie auf der Internetseite des Unternehmens zu lesen ist, ist eine Buchung der beiden Wildbader „Cubes“ erst ab Anfang Mai möglich. Derzeit dürften die beiden Schlafwürfel also noch ihren Winterschlaf halten und erst in einigen Tagen aufgestellt werden.

Zumindest in Bad Wildbad scheint das Geschäft auch nicht so schlecht gelaufen zu sein. Waren es 2021 in beiden Cubes zusammen noch 108 Übernachtungen, vermeldet Dickgiesser für das Jahr 2022 mehr als doppelt so viele, nämlich 217.

Apropos vermelden: Eine Meldung, dass das Unternehmen insolvent ist, sucht man auf dessen Internetseite sleeperoo.de im Übrigen vergebens. Die letzte Pressemeldung stammt aus dem November 2022, der letzte Blogeintrag dreht sich um den Weihnachts-Countdown. Gleiches gilt für die Facebook-Seite. Dort wird aber fleißig Werbung gemacht für die Übernachtungen im Cube – auch in Bad Wildbad. Somit dürfte einem pünktlichen Saisonstart auf dem Sommerberg nichts im Wege stehen.