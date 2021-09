1 Uschi Glas, Armin Laschet und Leslie Mandoki sind die Einzigen, die im Video keine Maske tragen. Foto: Screenshot/Twitter @schaefer_vgtind

Nach dem zweiten TV-Triell wird Armin Laschet unter anderem von Uschi Glas und Leslie Mandoki singend gefeiert. Ein Video von der skurrilen Szene geht im Netz viral.

Stuttgart - Für Armin Laschet hat es nach dem zweiten TV-Triell am Sonntagabend prominenten Zuspruch gegeben. Ein Video, das nach der Sendung entstanden ist, zeigt den Kanzlerkandidaten der Union vor einer Menge an Unterstützerinnen und Unterstützern – darunter die Schauspielerin Uschi Glas („Zur Sache, Schätzchen“) und Musiker Leslie Mandoki (Dschinghis Khan).

Während im Hintergrund Laschet-Fan-Plakate in die Höhe gereckt werden, singt die versammelte Menge im Takt des Liedes „Seven Nation Army“ der Band The White Stripes: „Aaarmin Laschet wird Kaaanzler!“ Auf Twitter geht das Video derzeit viral. Stand Montagmorgen wurde es 171 600 Mal angesehen. Hochgeladen hat es Paul Schäfer, Pressesprecher der CDU Sachsen.

Während Uschi Glas in den Sprechchor mit einstimmt und klatscht, hält sich Leslie Mandoki etwas mehr zurück. Zwar steht auch er in der ersten Reihe, zumindest in dem 15-sekündigen Videoclip singt und klatscht er allerdings nicht. Ein Lächeln liegt ihm dennoch auf den Lippen. Beide tragen keine Masken.

Bei der Netzgemeinde sorgte das Video vor allem für Gelächter und Ungläubigkeit. In den Blitzumfragen nach dem Triell hatte Armin Laschet zuvor bedeutend schlechter abgeschnitten als sein Konkurrent Olaf Scholz (SPD).

Bereits in der Vergangenheit hatte sich Uschi Glas für die CDU ausgesprochen. Gegenüber der Tagesschau meinte die Schauspielerin nach dem Triell, sie habe sich mehr Bums gewünscht. „Sie waren halt alle ein bisschen sanft. Das finde ich ein bisschen schade“, wird sie zitiert. Dass Laschet ein geeigneter Kanzler sei, traue sie ihm aber zu.

