Die SG Empfingen hat noch zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison präsentiert. Neben Niklas Nill, Moritz Zug, Danny Schmid, Pascal Schoch und Aaron Jung kommen auch zwei Spieler aus Ergenzingen zum Landesligisten nach Empfingen.

Robin Schüssler schließt sich der Truppe, die ab kommende Saison von Alexander Eberhardt trainiert wird, an. Schüssler ist derzeit Kapitän der A-Jugend des TuS Ergenzingen, die in der Verbandsstaffel spielt. Er wohnt in Göttelfingen.

Wechsel vom Landesligisten

Zudem kommt Arthur Heckmann vom FC Gärtingen, der zu den Abstiegskandidaten der Landesliga gehört. Heckmann hatte vor seinem Wechsel nach Gärtringen ebenfalls in der Ergenzinger Jugend gespielt. Er wohnt in Horb.

„Mit diesen zwei jungen und mit viel Potenzial ausgestattet Spielern ist die Planung der SGE 1 zum größten Teil abgeschlossen“, teilt Abteilungsleiter Achim Hank mit.