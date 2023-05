Empfingens scheidender Abteilungsleiter Achim Hank wirkte am Freitagnachmittag sehr zufrieden: Nach dem Anfang der Woche schon bekannt wurde, dass sich der Verein für die neue Spielzeit die Dienste von Pascal Schoch sichern wird, wurden nun vier weitere Neuzugänge bekannt gegeben.

Innenverteidiger gesucht

Dabei handelt es sich um Moritz Zug vom SV Hirrlingen, Danny Schmid von der SGM Gruol/Erlaheim, Niklas Nill vom SV Wachendorf sowie Aaron Jung von der SGM Bildechingen/Nordstetten. Hank erklärte: „Uns war ganz wichtig, dass die Spieler charakterlich zu uns passen und auch neben dem Platz funktionieren. Wir sind sehr zufrieden.“ Er betonte zudem, dass die Transferaktivitäten noch nicht abgeschlossen seien und man noch nach einem Innenverteidiger fahndet.

Vakanz auf der Stürmer-Position

Hank ging zunächst noch mal auf den prominentesten Neuzugang Schoch ein: „Er ist ein Stürmer aus der Region, der in der Oberliga spielt und von dem die anderen auch lernen können. Für uns ist er ein Glücksgriff.“ Da mit Nikolai Scheurenbrand (Studium) und Jonas Bucci (Weltreise) zwei Offensivspieler zumindest vorerst nicht mehr zur Verfügung stehen werden, hat die SGE auf dieser Position noch einen weiteren Spieler gesucht.

Dies ist Moritz Zug. „Wir wissen was er kann und sind Feuer und Flamme“, so Hank. Der 27-Jährige sagt selbst: „Die Ligazugehörigkeit reizt mich natürlich. Zudem hat die SGE eine überragende Infrastruktur und ich kenne Dani Seemann schon lange. Ich habe das Gefühl, dass hier noch viel gehen kann und möchte ein Teil davon sein.“

Schmid kommt aus Gruol

Danny Schmid reizt die sportliche Herausforderung nach sieben Jahren in der Bezirksliga. „Ich habe Lust darauf, mich in einer richtig guten Mannschaft zu beweisen und dem Konkurrenzkampf zu stellen.“ Der zentrale Mittelfeldspieler will sich im Optimalfall mit einem Pokalsieg von der SGM Gruol/Erlaheim verabschieden. „Das wäre eine geile Sache“, so der 25-Jährige.

Nill und Jung kennen den Bezirk

Ähnliche Argumente führt auch der 22-Jährige Niklas Nill an: „Ich war jetzt fünf Jahre in Wachendorf. Während meines Studiums war es mit dem Training nicht immer so einfach, da hat ein Wechsel für mich auch keinen Sinn gemacht. Nun kann ich voll trainieren, möchte mich weiterentwickeln und den nächsten Schritt gehen.“ Nill ist ebenfalls im zentralen Mittelfeld zu Hause, kann aber auch Außenverteidiger spielen.

Aaron Jung ist ein flexibel einsetzbarer Spiel. Daniel Seemann meint: „Er bringt noch viel Entwicklungspotenzial mit.“ Wie auch Nill und Schmid hat er im Probetraining überzeugt. Seemann sagt: „Ich habe ein unglaublich gutes Gefühl was die neue Saison anbelangt. Wir wollten ein Team zusammenstellen, dass so auch längere Zeit dabei bleiben kann, Kontinuität ist sehr wichtig.“

So sei aus seiner Sicht die Mischung optimal: „Mit Pascal haben wir unfassbare Qualität geholt, dazu aber auch Spieler von unten, die auf diese Aufgabe brennen. Das ist eine Menge wert.“

Mock neuer Coach

Änderungen gibt es auch in der 2. Mannschaft der SGE: Matthias Mock übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt. Hank kommt auch hier regelrecht ins Schwärmen: „Er bringt alles mit, was ein Trainer braucht. Ich freue mich riesig. Er ist immer da wenn er gebraucht wird und wird von beiden Mannschaften voll akzeptiert. Wir wollen wieder eine bessere Verbindung zwischen den Teams herstellen.“

Mock lässt verlauten: „Ich freue mich mega auf die Aufgabe mit der jungen Mannschaft. Ich werde voll mittrainieren und auch spielen.“