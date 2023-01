1 Im Dezember 2020 war die Sanierung des Hallenbades Onstmettingen – auch die energetische – abgeschlossen. Erst Corona und später noch einmal die Energiekrise haben es verhindert, dass das Bad benutzt werden konnte. Nun soll es wohl Ende Februar wieder öffnen. Foto: Kistner

Seit Beginn der Sommerferien war das Hallenbad Onstmettingen geschlossen – erst saisonbedingt, dann um Energie zu sparen. Nun soll es bald wieder öffnen.















Albstadt-Onstmettingen - Das Hallenbad in Onstmettingen soll Ende Februar wieder öffnen, so ist es geplant. Das hat Stefanie Burggraf, Sprecherin der Albstadtwerke, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten bestätigt: "Wir gehen von einer Öffnung Ende Februar aus", sagte sie, nannte aber noch keinen konkreten Tag. Auch zu den Öffnungszeiten hat Burggraf noch keine genauen Angaben gemacht, geht aber nach heutigem Stand davon aus, dass diese dieselben bleiben werden wie vor der Schließung.

Vorerst noch keine Schwimmkurse

Schwimmkurse werden dort wohl allerdings vorerst noch nicht stattfinden, ebenso wie im Hallenbad Langenwand in Tailfingen. Dieses hatten die Albstadtwerke am 7. November vergangenen Jahres wieder geöffnet, weil viele Eltern Druck gemacht hatten: Sie fanden keine Schwimmkurse mehr für ihre Kinder. Solche finden zurzeit vor allem im Badkap und in privat betriebenen Becken, etwa bei der Lautlinger Firma Mey, statt. Die Schüler der Langenwand-Grundschule in Tailfingen haben Schwimmunterricht noch nicht im Hallenbad Langenwand, sondern im Hallenbad der Landessportschule im Tailfinger Ortsteil.

Gas sparen lautete die Maxime

Die Albstadtwerke hatten die Hallenbäder Tailfingen und Ebingen sowie das frisch sanierte Hallenbad Onstmettingen nach der saisonbedingten Schließung über die Sommerferien 2022 nicht wieder geöffnet, um Gas zu sparen. Albstadtwerke-Geschäftsführer Thomas Linnemann hatte die Sorge umgetrieben, dass die Gasvorräte nicht über den Winter reichen würden angesichts teils gedrosselter, teils ganz ausbleibender Gaslieferungen aus Russland.

Die Lage hat sich inzwischen entschärft

Das fast frühlingshafte Wetter über die Jahreswende und die mittlerweile gut gefüllten Gasspeicher haben die Situation inzwischen entschärft. Die energetische Sanierung der Hallenbäder Onstmettingen und Langenwand liegt überdies noch nicht lange zurück. Einzig die Größe der Becken – 16,66 mal acht Meter – ist ein Manko, etwa für Vereins-Schwimm-Sportler, die bei Wettkämpfen in Becken mit der Standardgröße von 25 Metern Länge antreten.