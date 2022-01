Wild Wings treten zum Doppelduell in Bremerhaven an

1 Endlich wieder DEL-Spiele und eine Vertragsverlängerung: Christof Kreutzer konnte sich am Montag gleich doppelt freuen. Foto: Eibner

Die Schwenninger Wild Wings sind am Mittwoch und Donnerstag jeweils zu Gast bei den Fischtown Pinguins. Im Vorfeld des Doppelduells gab der Verein zudem die Vertragsverlängerung mit Christof Kreutzer bekannt.















Aktuell sieht es stark danach aus, als könnten die beiden Duelle der Fischtown Pinguins und Schwenninger Wild Wings am Mittwoch und Donnerstag (jeweils 19.30 Uhr) wie geplant stattfinden. Zuletzt waren die Wild Wings nach Bremerhaven gereist, nur um am vergangenen Mittwoch vor Ort zu erfahren, dass die Partie aufgrund mehrerer Corona-Fälle in den Reihen der Pinguins nicht stattfinden konnte.

16 Pinguins-Spieler trainieren wieder

Diesmal hoffe man natürlich, "dass es keine Kaffeefahrt wird", so Cheftrainer Christof Kreutzer am Montag. Die Gastgeber konnten nun wieder mit 13 Feldspielern und drei Torhütern in den Trainingsalltag einsteigen – dem Schwenninger Doppelduell mit dem Tabellensechsten steht also Stand jetzt nichts im Wege. Kreutzer betonte im Vorfeld der beiden Partien, dass man sich aus Wild-Wings-Sicht nicht allzu sehr auf die personelle Situation der Gastgeber fokussieren sollte: "Wir müssen unser Spiel durchziehen. Die Pinguins werden ihren Spielstil nicht ändern, egal welche Spieler dabei sind und welche vielleicht noch fehlen werden. Sie haben ein sehr starkes Überzahlspiel und werden sich mit einer kürzeren Bank wahrscheinlich eher auf die Defensive konzentrieren. Das werden zwei sehr schwere Spiele für uns."

Herausfordernde Wochen

Kreutzer gab außerdem zu bedenken, dass es auch für seine Mannschaft sehr herausfordernde letzte Wochen gewesen seien. Die Wild Wings waren zuletzt so richtig ins Rollen gekommen – mit dem 3:0-Sieg gegen Augsburg feierte man den sechsten Erfolg in den letzten sieben Spielen. Doch das ist nun auch schon wieder fast einen Monat her. Mehrere Corona-Absagen später können die Schwenninger nun endlich wieder ins DEL-Geschehen eingreifen. "Wir fühlen uns fit und sind gut auf die beiden Spiele vorbereitet", so Kreutzers Kampfansage. Der 54-Jährige gab aber auch zu: "Natürlich hat man im Hinterkopf, wie sich die aktuelle Situation entwickeln wird und wie sich die ganzen Spiele im Saisonkalender unterbringen lassen."

Neuer Trainer könnte schon bald feststehen

Vor den beiden Partien in Bremerhaven gaben die Wild Wings zudem bekannt, dass Christof Kreutzers Vertrag verlängert wurde und er damit auch in der kommenden Saison Sportdirektor der Schwenninger bleibt. Gleichzeitig steht nun auch endgültig fest, dass der 54-Jährige in der Saison 2022/23 nicht mehr als Cheftrainer an der Bande stehen wird. Geschäftsführer Christoph Sandner drückte seine Überzeugung aus, "dass das die richtige Entscheidung ist". Mit Kreutzer habe man vor zwei Jahren einen "langfristigen Weg eingeschlagen", den man nun weitergehen wolle. "Wir können auch schon verraten, dass wir uns bei der Suche nach einem neuen Trainer auf einem sehr guten Weg befinden", zeigte sich Sandner optimistisch, dass man schon bald einen Nachfolger auf der Trainerbank verkünden kann.