Christof Kreutzer wird auch in der kommenden Saison der Sportdirektor der Schwenninger Wild Wings sein. Den Posten des Cheftrainers wird er allerdings definitiv nicht mehr ausfüllen.















Wie der Verein am Montag bekanntgab, wurde der Vertrag mit Christof Kreutzer über die laufende Saison hinaus verlängert. Die genaue Laufzeit des neuen Arbeitspapiers wurde nicht kommuniziert. "Ich freue mich sehr darauf, weiterhin hier in Schwenningen mit den Wild Wings zusammenarbeiten zu können", sagte Kreutzer.

Gleichzeitig steht nun auch endgültig fest, dass der 54-Jährige in der Saison 2022/23 nicht mehr als Cheftrainer an der Bande stehen wird. "Für mich war von Beginn an klar, dass ich wieder zurück in meine Rolle als Sportlicher Leiter möchte", so Kreutzer.

Auch Wild-Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner drückte seine Überzeugung aus, "dass das die richtige Entscheidung ist". Mit Kreutzer habe man vor zwei Jahren einen "langfristigen Weg eingeschlagen", den man nun weitergehen wolle. "Wir können auch schon verraten, dass wir uns bei der Suche nach einem neuen Trainer auf einem sehr guten Weg befinden", zeigte sich Sandner optimistisch, dass man schon bald einen Nachfolger auf der Trainerbank verkünden kann.

Kreutzer und Sandner stellten klar, dass der neue Cheftrainer erst zur kommenden Saison übernehmen würde. "Bis zum Saisonende bleibe ich Trainer und bin voll darauf fokussiert, mit der Mannschaft weiterhin so viele Punkte wie möglich einzufahren", so Kreutzer.