Die Wild Wings haben am Sonntagabend in der DEL daheim gegen Augsburg mit 3:0 einen für die Play-off-Qualifikation wichtigen Heimsieg gefeiert. Für Torhüter Joacim Eriksson war es der zweite Shutout in dieser Saison.















Schwenningens Trainer Christof Kreutzer freute sich: "Wir haben defensiv sehr gut gearbeitet und im letzten Drittel den richtigen Weg zum Sieg gefunden."

Bei den Wild Wings feierte Angreifer Jordan George in einer Reihe mit Kapitän Travis Turnbull und Brett Pollock gegen Augsburg sein Debüt. Verteidiger Maximilian Adam fiel verletzt aus und wurde von Stürmer Marius Möchel vertreten. Im Tor stand Joacim Eriksson. Die Augsburger Panther hatten nach ihrem 3:1-Heimsieg am Freitagabend Torhüter Oskar Östlund verpflichtet. Er war in der Helios-Arena Backup hinter Markus Keller.

Das erste Drittel war geprägt von zwei konzentriert arbeitenden Abwehrreihen. Nur in den letzten Minuten besaßen die Panther zwei Chancen – durch Maximilian Eisenmenger und dem Lattenknaller von Braden Lamb. "Wir müssen im Spiel nach vorne mehr kreieren", forderte Marius Möchel nach den ersten 20 Minuten.

1:0 von Daniel Pfaffengut löst den Knoten

Die Augsburger fanden besser ins Mitteldrittel hinein als Schwenningen. Andrew LeBlanc hatte gleich die Führung im Überzahlspiel auf dem Schläger. Die Folgeminuten waren allerdings von Fehlern im Spielaufbau beider Teams geprägt. Dann arbeiteten sich die Wild Wings effektiv immer besser in ihr Offensiv-Spiel hinein. Johannes Huß hatte Pech mit seinem Pfostenschuss (32.). Doch in der 34. Minute gingen die Wild Wings durch Daniel Pfaffengut (6. Saisontor) mit 1:0 in Führung.

Bevor sein abgefälschter Schuss im Gästetor einschlug, hatte Boaz Bassen gut vorbereitet. Mit der 1:0-Führung der Schwenninger ging es in den Schlussabschnitt. Dieses war hart umkämpft. Schwenningens Neuzugang Jordan George vergab drei Minuten nach Wiederbeginn eine Chance. Augsburg machte viel Druck. Jesse Graham hatte schon den starken Joacim Eriksson überwunden (49.), doch sein Schuss landete am Pfosten. Die Wild Wings verteidigten schlau und kamen per Konter zum vorentscheidenden 2:0 (57.). Brett Pollock hatte auf der rechten Seite einfach trocken aufs kurze Eck des Augsburger Gehäuses abgezogen.

Wertvoller Brett Pollock

Gästecoach Mark Pederson nahm sofort seinen Keeper zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Doch per Empty-net-goal erzielte Brett Pollock (5. Saisontor) das 3:0. "Wir waren heute in allen Bereichen besser als Augsburg. Unser Plan, so wenig wie möglich Risiko zu gehen, sondern vor allem gradliniges Eishockey zu spielen, ist voll aufgegangen", freute sich Schwenningens Torschütze Daniel Pfaffengut.

Für die Wild Wings geht es am Mittwoch (19.30 Uhr) mit dem Gastspiel in Bremerhaven weiter.

Wild Wings – Augsburg 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Tore: 1:0 Pfaffengut (33:35), 2:0 Pollock (56:40), 3:0 Pollock (58:51/5:6)

Strafen: Wild Wings 2 – Augsburg:2.

Schiedsrichter: Benjamin Hoppe/Sirko Hunnius.