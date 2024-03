Schwenninger Wild Wings: Straubing-Tickets sind nach wenigen Minuten weg – einige Fans ärgern sich

Der Ticketverkauf für die Play-off-Heimspiele (Viertelfinal-Spiele 2 und 4) gegen die Straubing Tigers startete am Donnerstag um 10 Uhr. Schon wenige Minuten später vermeldeten die Schwenninger: Ausverkauft. „Eventuell bietet sich ab 12. März nochmals eine zweite Chance, wenn das Vorkaufsrecht für die Dauerkarteninhaber endet“, schreiben die Wild Wings auf ihrer Facebook-Seite.

Unverständnis

Einige Fans lassen allerdings in Kommentaren auch ihrem Frust freien Lauf. Ein Kartenkontingent von 10 Tickets pro Käufer sei eine Frechheit, würde den Schwarzmarkt forcieren.

Lesen Sie auch

Dies meint zum Beispiel Olaf Lu. „10 Tickets pro Person sind zu viel“, sagt Pascal Wimmer.

Die Viertelfinal-Serie

Das erste Spiel der Viertelfinal-Serie (Modus Best of 7) findet am Samstag, 16. März (16 Uhr), in Straubing statt. Die Wild Wings empfangen die Tigers dann erstmals am Dienstag, 19. März (19 Uhr), in der Helios Arena.

Die weiteren Termine: Spiel 3: Freitag, 22. März (19.30 Uhr), in Straubing. Spiel 4: Sonntag, 24. März (19 Uhr). Die optionalen Spiele in der Serie fünf bis sieben stehen terminlich noch nicht exakt fest, werden aber zeitnah bekanntgegeben.