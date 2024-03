Schwenninger Wild Wings: Wie Steve Walker und Tom Pokel die Play-off-Viertelfinalserie einschätzen

1 Ausgelassene Freude: Wild-Wings-Chefcoach Steve Walker bedankt sich nach dem entscheidenden Heimsieg gegen Straubing bei den Fans. Foto: Eibner

Die Mannschaft feiert die direkte Qualifikation, die einige Vorteile bringt. Im letzten Hauptrundenspiel am Freitag in Iserlohn wollen die Schwenninger personell etwas rotieren.









Die Wild Wings haben am Sonntagnachmittag mit der erstmals seit ihrer DEL-Rückkehr in 2013 erreichten direkten Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale Geschichte geschrieben. Lange feierte das Team auf dem Eis noch mit seinen Fans – sogar frisch gedruckte Play-off-Shirts wurden plötzlich ausgepackt. In der Kabine setzten die Spieler ihre Party fort – dazu gab es auch noch den 29. Geburtstag von Alex Karachun, der die Mannschaft mit einem großen Hefezopf überraschte.