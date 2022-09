1 Der talentierte Angreifer David Cerny (vorne) schließt sein Kapitel in Schwenningen ab und spielt nun für den Zweitligisten EC Bad Nauheim. Foto: Roland Sigwart

Wild-Wings-Talent David Cerny verlässt Schwenningen und sucht beim Zweitligisten EC Bad Nauheim eine neue Herausforderung.















Der 22-jährige Angreifer hat in Bad Nauheim einen neuen Vertrag unterschrieben. Cerny erhofft sich unter Trainer Harry Lange in der DEL2 mehr Spielzeit und eine bessere Weiterentwicklung als bei den Wild Wings.

Der Hintergrund

Die Schwenninger Verantwortlichen – und auch David Cerny selbst – kamen übereinstimmend in Gesprächen zu der Erkenntnis, dass es im Moment für beide Seiten eine gute Entscheidung ist, wenn der Stürmer bei einem neuen Klub einen sportlichen Neuanfang sucht.

Dabei war David Cerny in der Vorbereitungsphase der Wild Wings zu vielen Spieleinsätzen gekommen. Doch Cheftrainer Harold Kreis machte auch in seiner Vorbereitungsbilanz am vergangenen Donnerstag deutlich, dass die Entwicklung bei David Cerny zwar erkennbar ist, es aber momentan noch nicht für ihn reicht, um im Schwenninger DEL-Team eine feste Größe zu werden.

Seine bisherige Karriere

2018 war der talentierte Angreifer aus Tschechien neu zum Schwenninger Nachwuchs gekommen. In den vergangenen beiden Spielzeiten pendelte der U23-Spieler zwischen den Wild Wings und Kooperationspartner EHC Freiburg. Ein Umstand, der offenbar seiner Karriere auch nicht so förderlich war.

Die Wild Wings werden für David Cerny aktuell keinen U23-Ersatz holen.