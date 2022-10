Übung in Rottenburg THW probt Erdbeben-Einsatz kurz vor echtem Erdbeben

Nur Stunden vor dem Erdbeben im Zollernalbkreis am frühen Sonntagmorgen übte das THW in Rottenburg ein Erdbeben-Szenario. In der Übung wurden aber weitaus schlimmere Auswirkungen angenommen.