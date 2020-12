Schulsozialarbeit in VS Freie Träger freuen sich über Entscheidung des Gemeinderats

Petition der Schülervertretung und Jugendgemeinderat trug zum Erfolg bei

Damit hätten Verwaltung und politische Vertreter bewiesen, dass sie die mit großer Sachlichkeit und Engagement vorgetragenen Argumente aus der Elternschaft, der Lehrer und Schulleitungen sowie der freien Träger ernst nehmen. Nicht zuletzt der Petition der Schülervertretungen und der Unterstützung aus dem Jugendgemeinderat sei es zu verdanken, dass das Thema nun transparent und breit diskutiert werden kann. In einer breit aufgestellten Arbeitsgruppe mit Vertretern der Betroffenen – also Eltern, Lehrern, Schulleitungen und Trägern – werde nun zum Wohl von Kindern und Jugendlichen in VS an einer gemeinsamen Lösung gearbeitet. Die Träger seien bereit, ihre Erfahrungen in diese Arbeitsgruppe einzubringen und an einer qualitätsvollen Weiterentwicklung mitzuwirken.