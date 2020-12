Schulsozialarbeit in Villingen-Schwenningen Schüler starten Online-Petition gegen Pläne der Stadt

Doch das könnte zu Lasten der Schüler gehen, befürchten die bisherigen Träger sowie Lehrer und Eltern. Und auch Amelie Hornig, Schülersprecherin des GaD, macht sich Sorgen darum, was die Pläne der Stadt für deren Schüler bedeuten könnten. Man wolle sich deshalb vernetzen – mit Schülern, Eltern und Lehrern aus ganz VS. "Wir haben heute angefangen, andere Schulen zu benachrichtigen und sehen auch schon, dass sich Schüler in die Petition eintragen, deren Namen wir nicht kennen", sagt sie.

Doch die Zeit bis zur Gemeinderatssitzung am 9. Dezember, bei der das Thema diskutiert werden soll, sei knapp. Trotzdem setze die SMV große Hoffnung in die Petition, sagt Hornig. Denn am GaD ist man sich sicher, dass die Umstrukturierung massive Probleme mit sich bringen würde: "All diese Veränderungen würden sich negativ auf unsere Schulgemeinschaft auswirken. Deshalb sehen wir es als SMV, aber auch als Schüler, in unserer Verantwortung, diese Maßnahmen zu verhindern."

GaD-Schulleiter unterstützt die Online-Petition

Auch GaD-Schulleiter ­Zoran Josipovic unterstützt die Online-Petition. Besonders aktuell, in dieser unsicheren und unbeständigen Zeit, sei der Betreuungs- und Redebedarf der Schüler hoch – und Kontinuität in der Schulsozialarbeit immens wichtig. "Wir appellieren daher an alle Verantwortlichen zum Wohle aller unserer Kinder, die Schulsozialarbeit in der gewachsenen, fachlich höchst kompetenten und bewährten Struktur zu belassen."

Unter www.openpetition.de/petition/online/stellenkuerzung-der-schulsozialarbeit-der-stadt-villingen-schwenningen ist die Petition online abrufbar. Die SMV hofft, dem Gemeinderat so zeigen zu können, "wie unverzichtbar wir das derzeitige System für den Schulalltag empfinden".