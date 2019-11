Schramberg Francesco Infantone eröffnet "Spunden"

Seit etwa vier Wochen läuft der Betrieb bereits, um den Personaleinsatz zu testen und zu schauen, welche Gerichte bei den Gästen gut ankommen. Neben Pizza bietet Infantone Nudel- und Fleischgerichte an. Die Rückmeldungen, freut er sich, seien sehr positiv gewesen.

Zu seinem Team gehören seine Schwester, sein Schwager, seine Nichte und der Pizzabäcker, der auch zu seiner Verwandtschaft gehöre. "Wir sind also quasi ein Familienbetrieb."

Qualität wichtig

Neben der Qualität seiner Zutaten, betont Infantone, achte er vor allem auf Sauberkeit. So sei bereits ein Vertreter der Lebensmittelkontrolle vor Ort gewesen und habe im Anschluss einen privaten Besuch zum Essen angekündigt. "Das will ja schon was heißen", sagt der Gastronom augenzwinkernd.

Pizza aus dem Holzofen gibt es abends solange dieser warm ist, verspricht Infantone. "Ich schmeiße keine Gäste raus," meint der Europameister im Kickboxen.